Vila Nova para nas boas defesas de Caíque França e só empata com a Ponte Preta

O Vila Nova ficou no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta nesta sexta-feira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No OBA, o time goiano foi superior ao time paulista, mas parou na grande atuação do goleiro Caíque França, que segurou o empate em Goiânia. Juan Christian e Eliel foram os autores dos gols, ambos na primeira etapa.

Mesmo com o empate, o Vila Nova dormirá no G-4, zona de acesso, em quarto lugar, com 46 pontos e terá que secar Novorizontino, Criciúma, Juventude e Atlético-GO. De outro lado, a Ponte Preta segue em 14.º lugar, com 33 pontos, a seis pontos da zona de rebaixamento, mas comemorou o ponto conquistado fora de casa.

Em busca da vitória para retornar ao G-4, o Vila Nova foi para cima da Ponte Preta nos minutos iniciais. Com cinco minutos, Caio Dantas já obrigava o goleiro adversário a trabalhar. Depois Guilherme Parede cabeceou firme e Caíque França interveio novamente. O time goiano dominava o duelo e não deixava a Ponte Preta trocar passes com tranquilidade.

A superioridade goiana só veio surtir efeito aos 32 minutos. Após lançamento, Léo Duarte cabeceou para a área e Juan Christian bateu cruzado para surpreender Caíque França e abrir o placar. A alegria durou pouco tempo. Dois minutos depois, aos 34, Eliel apareceu livre na área e completou de cabeça o cruzamento de Paul Villero para empatar a partida para a Ponte Preta.

Na reta final, Guilherme Parede teve grande chance de levar o Vila Nova em vantagem para o intervalo, mas Caíque França, no limite da área, fez grande defesa.

A segunda etapa voltou com o mesmo panorama. O Vila Nova pressionando e Caíque França salvando a o time paulista. Pressionando a saída de bola, os donos da casa até balançaram as redes, com Igor Henrique, porém, após rever o VAR, o árbitro anulou o tento goiano apontando uma falta na origem da jogada. Minutos depois, Doma cabeceou na trave e, no duelo da noite, Guilherme Parede teve mais um chute defendido por Caíque França.

Na reta final, o Vila Nova formou uma blitz na frente da defesa da Ponte Preta. O time de Campinas não conseguia explorar os espaços deixados pelos goianos e nem conectar os contra ataques. Mesmo com a posse da bola, o Vila Nova insistiu na bola aérea. Quando colocou a bola no chão, Caíque França mostrou porque foi o destaque da partida, pegando duas finalizações seguidas, de Henrique Almeida e o rebote de Juan, garantindo o empate em Goiânia.

Abrindo a 29ª rodada, o Vila Nova atua na terça-feira, às 21h30, contra o Sampaio Corrêa, no Castelão. Já a Ponte Preta volta a campo na sexta-feira, contra o Mirassol, às 19 horas, no Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 1 PONTE PRETA

VILA NOVA - Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço (Luciano Naninho) e Igor Henrique (Gustavo Maia); Juan Christian, Caio Dantas (Henrique Almeida) e Guilherme Parede (Cristiano). Técnico: Marquinhos Santos.

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe (Weverton), Mateus Silva, Fábio Sanches (Thomás Kayck) e Artur; Léo Naldi (Ramon Carvalho), Feliphinho e Souza (Paulo Baya); Paul Villero (Tales), Eliel e Jeh. Técnico: Pintado.

GOLS - Juan Christian, aos 32, Eliel, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Baya e Luiz Felipe (Ponte Preta); Rafael Donato (Vila Nova).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).