Weverton valoriza vitória nos acréscimos: 'Era importante vencer pelo que vem pela frente'

O goleiro Weverton festejou bastante a vitória sobre o Goiás, por 1 a 0, gol de Breno Lopes, nos acréscimos, no Allianz Parque, nesta sexta-feira, em duelo do Campeonato Brasileiro.

"Era muito importante vencer hoje, não só pelo campeonato, mas também pelo que vem pela frente, ter mais tranquilidade para trabalhar e melhorar", disse o arqueiro, referindo-se ao duelo das semifinais da Copa Libertadores diante do Boca Juniors, da Argentina.

Weverton brincou com o fato de Breno Lopes marcar mais uma vez nosmomentos finais de uma partida, lembrando do gol feito sobre o santos, no Maracanã, na final da Libertadores de 2020. "O Breno é rei de fazer gol nos acréscimos."

O goleiro admitiu que o Palmeiras não teve boa produção na partida. "A gente vinha martelando, tentando, porque é muito difícil jogar contra uma equipe que veio se defender, e defendeu muito bem. Praticamente não tivemos chances de gol. Ou entraríamos por cima ou pelos lados, os cruzamentos não foram bons, mas fomos premiados com o gol nos acréscimos."