Abel tenta consolidar paz de Breno Lopes e torcida do Palmeiras e aponta 'dedo-duro' no clube

O técnico Abel Ferreira pediu a ajuda da torcida do Palmeiras, principalmente nos jogos da semifinais da Copa Libertadores, diante do Boca Juniors, e apontou 'dedo-duro' dentro do clube, que vaza informações antes das partidas.

"Hoje tivemos mais uma vez o Breno Lopes, que tem o gol dentro dele. Mas temos de analisar como o adversário veio jogar. Às vezes temos mais condições de jogar e em outras não. Temos um elenco muito curto e precisamos do apoio dos torcedores", disse Abel, tentando consolidar a paz da torcida com o atacante.

Breno foi muito cobrado pela torcida do Palmeiras pelo gol perdido diante do Corinthians na rodada anterior. O jogador, ao comemorar o gol da vitória sobre o Goiás, chegou a mostrar o dedo do meio para parte da torcida.

Abel aproveitou a entrevista coletiva para apontar um 'dedo-duro' dentro do Palmeiras, que passa informações para alguns integrantes da imprensa. "Vocês sabiam que o Raphael Veiga não iria jogar desde o início", afirmou o treinador palmeirense.

O Palmeiras volta a jogar na quinta-feira diante do Grêmio pelo Brasileirão. Depois o time enfrenta o Boca Juniors, no dia 20, pela semifinal da Copa Libertadores.