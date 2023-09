Após goleada histórica, CRB vai até Caxias do Sul atrás da quinta vitória seguida na Série B

Em grande ascensão na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB é um dos destaques na sequência da 28ª rodada a Série B do Campeonato Brasileiro. Após aplicar 6 a 0 no líder Vitória, a maior goleada desta temporada, e vindo de quatro vitórias seguidas, o clube alagoano visita o Juventude, de olho em colar no G-4 - zona de acesso. Outros três jogos estão previstos para sábado, dois no domingo e outro na segunda-feira. Fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 18h, o CRB buscará a quinta vitória seguida, mas não terá vida fácil. Afinal, irá encarar o Juventude, que é um adversário direto nesta caçada pelo G-4. Enquanto isso, os donos da casa têm 44, mas vem de dois jogos sem vitória. Na última rodada, o Juventude perdeu por 3 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia (GO).

Nesta mesma disputa, o Criciúma também busca a reabilitação após dois jogos sem vitória para continuar na briga pelo acesso. Mas na última rodada, o time se deu bem ao empatar por 3 a 3 com o Sport, no Recife (PE). Em casa, no Estádio Heriberto Hulse, às 15h30, o time carvoeiro, que tem 45 pontos, recebe o Mirassol que tem 40 pontos e vem de uma vitória em um duelo paulista contra o Botafogo-SP, por 1 a 0, na rodada passada.

O Botafogo-SP é outro time que fará um duelo de opostos. Sem vencer há oito jogos, com 35 pontos, o time paulista recebe o embalado Atlético-GO, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 17h. Em situação diferente, com 44 pontos, o time goiano não sabe o que é perder há seis jogos e quer seguir na briga pelo G-4.

Também às 17h, Sampaio Corrêa e Chapecoense irão fazer um duelo de seis pontos contra a zona de rebaixamento no estádio Castelão, em São Luís (MA). Enquanto o time da casa, que tem 28 pontos, tenta se manter fora do Z-4, os visitantes, que têm 27, querem sair de lá.

A rodada segue com mais dois jogos no domingo e um na noite de segunda-feira. O grande destaque ficará para o Vitória que busca a recuperação para continuar na liderança. O Guarani também quer se manter embalado para se firmar no G-4.

Confira os jogos da 28ª rodada da Série B:

Sábado

15h30

Criciúma x Mirassol

17h

Botafogo-SP x Atlético-GO

Sampaio Corrêa x Chapecoense

18h

Juventude x CRB

Domingo

15h45

Guarani x Tombense

18h

Vitória x Avaí

Segunda-feira

21h

Novorizontino x Ceará