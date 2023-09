Sainz lidera 3º treino livre do GP de Cingapura e cria expectativa na Ferrari; Verstappen é 4º

A Ferrari pode dar trabalho para a Red Bull no Grande Prêmio de Cingapura de Fórmula 1. Carlos Sainz fez crescer ainda mais a expectativa sobre a escuderia italiana ao terminar o 3º treino livre na liderança. George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren, ficaram logo atrás. Líder do mundial de pilotos, Max Verstappen foi apenas o 4º colocado.

O circuito de Marina Bay amanheceu chuvoso e varreu boa parte da borracha depositada na pista dos dias anteriores. Com a pista mais seca, a Ferrari apostou nos pneus médios e viu Sainz cravar bons duelos com Verstappen.

O holandês, no entanto, entrou em mais um capítulo de sua luta de ajuste do carro. Desta vez, desentendeu-se com a marcha e não demorou para ser superado por seus rivais. Apesar das adversidades, foi muito melhor que seu companheiro de equipe, Sergio Perez, que fez apenas o oitavo melhor tempo.

Já a Mercedes fez praticamente todo o treino com os pneus macios e conseguiu colocar George Russell em segundo lugar. O brilho da escuderia britânica ficou mais opaco quando a Ferrari fez uso do mesmo componente, confirmando assim a superioridade com Carlos Sainz. A McLaren voltou a surpreender com Lando Norris em terceiro e Oscar Piastri em sétimo.

Charles Leclerc, por sua vez, chegou a fazer o melhor primeiro setor, mas cometeu erros nos seguintes e ficou com o quinto melhor tempo, à frente de Lewis Hamilton. Nico Hulkenberg, da Haas, e Yuri Tsunoda, da Alpha Tauri, fecham o top-10.

O destaque negativo do terceiro treino ficou por conta da Aston Martin, com Fernando Alonso em 13º. Enquanto Ferrari, Mercedes e McLaren crescem na reta final da temporada, a Aston Martin começa a cair e preocupa para as corridas restantes.

Os pilotos voltam para as pistas às 10h (horário de Brasília), quando acontecerá a classificação para o Grande Prêmio de Cingapura. A corrida será neste domingo, às 9h.

Confira o resultado do terceiro treino livre do GP da Austrália

1.º-Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 1min32s065

2.º - George Russell (ING/Mercedes), a 0s069

3.º - Lando Norris (ING/McLaren), a 0s238

4.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s313

5.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 0s316

6.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 0s470

7.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s665

8.º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 0s719

9.º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 0s831

10.º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 0s880

11.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 0s905

12.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 0s914

13.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 0s986

14.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1s061

15.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1s286

16.º - Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), a 1s292

17.º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1s305

18.º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1s475

19.º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 1s572

20.º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1s643.