Salah brilha, Liverpool derrota Wolverhampton e chega a 16 jogos de invencibilidade no Inglês

Com três assistências de Mohamed Salah, o Liverpool alcançou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao derrotar o Wolverhampton, de virada, por 3 a 1, neste domingo, no Molineux Stadium, na abertura da quinta rodada. Com isso, acirra ainda mais a briga pela liderança.

O Liverpool chega a 16 jogos sem derrotas no Campeonato Inglês. O último revés foi no dia 1º de abril, na temporada passada, quando perdeu para o Manchester City. Na tabela de classificação, chegou aos 13 pontos, contra apenas três do Wolverhampton, que conheceu a sua quarta derrota no torneio.

O Wolverhampton recebeu o Liverpool com um belo cartão de boas-vindas. Logo aos seis minutos, em uma aula de contra-ataque, Pedro Neto avançou pela esquerda, fez fila na defesa adversária e cruzou na medida para Hwang Hee-Chan, que mandou o goleiro Alisson para dentro do gol com a bola e tudo.

O gol desestabilizou o Liverpool, que deu ainda mais espaço para o adversário, que teve tudo para fazer o segundo com Matheus Cunha, atacante presente na primeira convocação da seleção brasileira com o técnico Fernando Diniz. Aos 34 minutos, ele recebeu sozinho dentro da área. Sem saber se cabeceia ou chute, atrapalhou-se todo e desperdiçou grande oportunidade.

O melhor momento do Liverpool no primeiro tempo foi nos minutos finais, quando criou boas chances com Salah e Gakpo. No entanto, o Wolverhampton conseguiu segurar a pressão e levou a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, tudo mudou. Na base da raça, o Liverpool chegou ao gol de empate. Após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou na direita para Salah. O egípcio chutou cruzado e viu a bola cair nos pés de Gakpo. Com o gol aberto, só empurrou para o fundo das redes.

O Wolverhampton chegou a responder, mas acabou sendo castigado ao perder chances claras diante de um dos candidatos ao título. Aos 40 minutos, após uma saída errada do goleiro José Sá, Salah recebeu na direita e cruzou na medida para Robertson marcar o gol da virada.

O Liverpool decretou a vitória aos 45 minutos, novamente com assistência de Salah. O egípcio avançou pela direita e só rolou para Elliott, da entrada da área, acertar um chute colocado para dar números finais ao embate.