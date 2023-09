Sainz celebra pole da Ferrari em Cingapura: 'Darei tudo para vencer amanhã'

Carlos Sainz não escondeu a felicidade de garantir a primeira posição para a Ferrari no Grande Prêmio de Cingapura. O espanhol foi o mais rápido do Circuito de Marina Bay e anotou a sua primeira pole position na temporada. Sua excitação foi ainda maior com o fiasco da Red Bull, que teve os dois pilotos eliminados ainda no Q2, e pode ser superada pela primeira vez desde novembro de 2022.

"Isso (vencer a corrida) seria incrível, e esse é o objetivo. Tentar vencer amanhã, darei tudo como fiz em Monza e espero que amanhã seja suficiente", disse o piloto espanhol, relembrando o Grande Prêmio da Itália, quando subiu no pódio. A pole deste domingo de Carlos Sainz confirmou a boa semana de treinos da Ferrari em Cingapura.

Em um circuito urbano, noturno e de clima quente, a Ferrari já conquistou um bom resultado em 2022 com Charles Leclerc, quando o monegasco conquistou a pole position no grid de largada. Para Sainz, o conhecimento adquirido foi importante para manter a boa performance: "Acho que definitivamente estamos progredindo, tendo em mente que este circuito sempre se adaptou muito bem à Ferrari."

Desta vez na terceira posição da largada deste domingo, às 9 horas, Leclerc também comentou sobre o resultado da Ferrari em Marina Bay: "É extremamente difícil como em qualquer lugar, mas aqui provavelmente ainda mais, com a temperatura dos pneus e o superaquecimento ao longo da volta. É sempre um equilíbrio entre o primeiro e o último setor, estava tudo muito equilibrado."

"O desafio físico de amanhã será com certeza algo. Está extremamente quente, extremamente úmido. Mas até agora tivemos um desempenho muito bom. Honestamente, não esperávamos ser tão competitivos em uma pista como esta, então isso é um bom sinal para o futuro, mas vamos ver o que podemos fazer amanhã", completou o monegasco Charles Leclerc.

Se confirmar a sua primeira posição após as 62 voltas em Cingapura, Carlos Sainz pode quebrar a marca de Red Bull, que venceu todas as provas desde o Grêmio Prêmio de Abu Dhabi, em novembro de 2022.