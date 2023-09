Gabriel Casagrande faz a pole da Stock Car no Autódromo do Velopark

Gabriel Casagrande vai largar na ponta na sétima etapa da Stock Car, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), no domingo, dia 17. O piloto da A. Mattheis Vogel fez a pole neste sábado. É a oitava vez que ele puxa o pelotão na modalidade, e a segunda nesta temporada, que repetiu quem largou na frente pela primeira vez. O líder Daniel Serra (Eurofarma) será o 13º. César Ramos (Ipiranga Racing) e Guilherme Salas (KTF Racing) fecham o top-3 do grid.

Depois de uma etapa no anel externo de Goiânia, dia 27 de agosto, a Stock Car virou total a chave para o Velopark. Os dois circuitos são curtos, o primeiro com 2.695 metros, contra 2.278 do segundo. Porém, a principal diferença é a velocidade: enquanto Cesar Ramos fez a pole position há três semanas a uma média de 194,059 km/h, a volta da pole de Gabriel Casagrande no Velopark em 2022 foi feita à média de 145,945 km/h. São a pista mais rápida e a mais lenta do calendário. O clima, porém, foi bem semelhante. Diferente do frio e das fortes chuvas que atingiram o estado gaúcho na última semana, a temperatura bateu quase 30ºC em Nova Santa Rita.

?O principal fato do primeiro grupo do Q1 foi a presença de Ricardo Maurício, da Eurofarma. O piloto sofreu um acidente no primeiro treino livre, na sexta-feira. O carro ficou muito prejudicado na parte frontal e havia expectativa de Ricardinho ficar fora da etapa. Ele também teve escoriações nas pernas e sentia muitas dores, o que também gerava duvidas sobre a participação. Ricardinho não só participou, como conseguiu ficar com o quarto melhor tempo do grupo e ainda avançou ao Q2.

A segunda parte do Q1, porém, teve mais destaque. Mais rápido na sexta-feira, Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, chegou a buscar o melhor tempo. O gaúcho César Ramos, da Ipiranga Racing, que foi apenas 0s002 (dois milésimos) mais rápido que Gianluca Petecof, no segundo treino o superou.

César Ramos manteve bom ritmo na segunda parte do treino. O vice-líder, Casagrande, saltou e conseguiu ir para o topo quando ainda faltavam 2m30s para o final do Q2. Com 1m30s para o fim, Ramos, com o terceiro melhor tempo, foi para os boxes, confiando no desempenho.

Átila Abreu, da Pole Motorsport, buscou o melhor tempo. Guilherme Salas (KTF Racing), Rodrigo Baptista(KTF Sports) e Felipe Fraga (Blau Motorsport) fecharam o grupo que avançou no Q3. O líder, Daniel Serra, parou no Q2 e no meio do grid.

TEMPORADA TEM PRIMEIRA POLE REPETIDA

Casagrande fez o melhor tempo na primeira volta rápida, faltando dois minutos para o fim do Q3, com tempo de 56s319. Rodrigo Baptista, faltando 1m20, economizou pneu e ficou satisfeito com o quinto lugar. Porém, ele recebeu punição por excesso de velocidade nos boxes e perdeu três posições no grid. Ramos e Fraga insistiram, enquanto Casagrande recolheu o carro. Faltando 30 segundos, Átila Abreu também tentou avançar, mas não superou o tempo do piloto da A.Mattheis Vogel.

No domingo, a corrida 1 está marcada para 12h10, enquanto a prova complementar tem largada prevista para 12h50. As duas disputas terão duração de 30 minutos mais uma volta cada.

Grid de largada:

1º. Gabriel Casagrande

2º. César Ramos

3º. Guilherme Salas

4º. Átila Abreu

5º. Bruno Baptista

6º. Rodrigo Baptista

7º. Gianluca Petecof

8º. Lucas Foresti

9º. Tiago Camillo

10º. Lucas Kohl

11º. Ricardo Maurício

12º. Daniel Serra

13º. Felipe Baptista

14º. Rafael Suzuki

15º. Cacá Bueno

16º. Rubens Barrichello

17º. Ricardo Zonta

18º. Dudu Barrichello

19º. Marco Gomes

20º. Denis Navarro

21º. Júlio Campos

22º. Gaetano Di Mauro

23º. Sérgio Jimenez