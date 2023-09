Jorge Jesus explica Neymar na reserva: 'Objetivo é prepará-lo para a Champions da Ásia'

Após algumas semanas de expectativa, Neymar finalmente estreou com o Al-Hilal no Campeonato Saudita. O craque da seleção brasileira começou no banco de reservas por decisão de Jorge Jesus, mas entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo para liderar a goleada por 6 a 1 contra o Al-Riyadh pela sexta rodada. O técnico português explicou o motivo de poupar o meia-atacante.

"Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e é conhecido por seu estrelato. O objetivo de botá-lo para jogar 30 minutos foi para prepará-lo para a partida de segunda-feira pela Champions da Ásia". Na segunda, às 15 horas (horário de Brasília), o Al-Hilal enfrenta o Navbahor Namangan, do Usbequistão, pelo Grupo D da competição.

Em sua estreia com o clube saudita, o brasileiro entrou em campo já com o placar de 2 a 0 construído no primeiro tempo, mas foi fundamental para transformar a vitória em goleada. Além da assistência para Malcom marcar, o camisa 10 participou diretamente dos outros três gols.

"Neymar fez a diferença na partida contra o Al-Riyadh. Deu qualidade ao grupo e é considerado um jogador diferente no mundo", completou Jorge Jesus.

Líder do Campeonato Saudita, o Al-Hilal irá focar todos os seus esforços agora em sua competição continental - torneio em que é o maior campeão, com quatro taças. Além do Navbahor Namangan, Nassaji Mazandaran do Irã e Mumbai City da Índia completam o Grupo D.