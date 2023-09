Juventude deslancha no segundo tempo, bate o CRB e dorme no G-4 da Série B

Após um primeiro tempo sem nenhuma finalização ao gol, o Juventude deslanchou na segunda etapa e venceu o CRB por 3 a 1, neste sábado, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gabriel Taliari, David e Jean Irmer foram os responsáveis por balançar as redes do estádio Alfredo Jaconi e colocar o time gaúcho momentaneamente no G-4 - zona de acesso. Falcão, no último lance, descontou para o CRB.

O Juventude chegou a 47 pontos e aparece em quarto lugar, atrás de Criciúma, Vitória e Sport. Para seguir no G-4, o time gaúcho terá que secar os paulistas Guarani e Novorizontino, que ainda atuam na rodada. Já o CRB teve sua reação freada. O time alagoano vinha de oito jogos de invencibilidade e de três vitórias seguidas contra times do G-4, incluindo o 6 a 0 histórico contra o líder Vitória. O CRB ocupa a nona colocação, com 42 pontos.

A primeira etapa não valeu o ingresso para quem foi ao estádio. Atuando em casa, o Juventude teve mais posse de bola, mas ficou preso na marcação do CRB. Sem Nenê, lesionado, o time de Thiago Carpini sofreu na criação. O time gaúcho insistiu em jogadas de linhas de fundo, que não deram resultado. Já os alagoanos adotaram uma postura defensiva e sequer exploraram os contra-ataques.

Com times tímidos ofensivamente e sem organização, o duelo não tinha nenhuma finalização a gol e os goleiros se tornaram meros figurantes no gramado. Na reta final, o Juventude até tentou abrir o placar. Em jogada individual, David fintou a marcação e chutou próximo ao travessão. Depois do chute, o jogo voltou ao seu ritmo lento e com muitos erros de passe até a ida ao intervalo.

Na segunda etapa, as equipes resolveram jogar. O CRB conseguiu um contragolpe com Rômulo, mas a finalização foi sem direção. Já o Juventude levava mais perigo no jogo aéreo, sem conseguir uma finalização efetiva. Após cobrança de escanteio de Alan Ruschel, a bola desviada bateu na mão de Hereda e o pênalti foi marcado. Gabriel Taliari deslocou Diogo Silva e enfim balançou as redes, aos 19 minutos. O gol deixou o duelo aberto, forçando o CRB a sair para o jogo.

O Juventude aproveitou a vantagem e ampliou o marcador, aos 29. Jean Irmer avançou do campo de defesa e serviu David dentro da área. O atacante trouxe para o meio e encheu o pé para marcar. Com a vitória encaminhada, o Juventude seguiu rondando a área do CRB e definiu aos 44. Após escanteio, Danilo Boza cabeceou fraco, mas o goleiro Diogo Silva soltou e Jean Irmer empurrou para as redes. Ainda deu tempo do CRB marcar o gol de honra, aos 54, com Falcão, aproveitando a sobra de fora da área.

Na próxima rodada, o CRB recebe o Guarani no Rei Pelé, no sábado, às 17h. Já o Juventude atua somente na segunda-feira (25), quando visita o Avaí, na Ressacada, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 1 CRB

JUVENTUDE - Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson (Tite) e Vini Paulista; Daniel Cruz (Ruan), David (Vitor Gonçalves) e Gabriel Taliari (Matheus Vargas). Técnico: Thiago Carpini.

CRB - Diogo Silva; Hereda (Matheus Ribeiro), Gum, Ramon Menezes e Edimar; Falcão, Lucas Lima (Juninho Valoura) e João Paulo (Rafael Longuine); Léo Pereira, Renato (Bruno Silva) e Anselmo Ramon (Rômulo). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Gabriel Taliari, aos 19, David, aos 29, Jean Irmer, aos 44, e Falcão, aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Irmer, Matheus Vargas e Vitor Gonçalves (Juventude); Ramon Menezes (CRB).

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA - R$ 29.775,00.

PÚBLICO - 4.927 presentes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).