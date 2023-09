James Rodríguez chega à final da Copa do Brasil com poucos minutos e pênalti perdido

O São Paulo sonhou alto com os reforços que trouxe para o elenco no meio da temporada de 2023. Com o time disputando três competições, a diretoria usou a janela do meio do ano para trazer Lucas Moura e James Rodríguez. O atacante brasileiro, criado na base do clube, chegou vestiu a camisa, foi para campo e resolveu os problemas da equipe, sendo o grande destaque do clube na conquista da vaga na decisão da Copa do Brasil. Já o colombiano vem lutando para entrar em forma e ganhar minutos com o restante do time.

Anunciado pelo clube do Morumbi no fim de julho, James Rodríguez teve uma realidade muito diferente de Lucas. Aos 32 anos, o meio colombiano estava sem atuar desde abril, quando deixou o Olympiacos, e também não jogava com a constância que o calendário brasileiro pede, não tendo completado 30 partidas em uma temporada desde 2018. Desta forma, o departamento médico do São Paulo estabeleceu uma programação de preparação para que o jogador tivesse condições de ajudar Dorival Júnior nos momentos decisivos das copas disputadas pelo clube.

Em pouco mais de 50 dias com a camisa do São Paulo, James pouco jogou. Preocupado em deixar o meia com condição física para os momentos de decisão da temporada, a comissão do clube paulista respeitou a programação e os primeiros minutos do colombiano com a camisa 19 do time foram no empate contra o Flamengo pelo Brasileirão no Maracanã, palco da partida deste domingo. Desde de então, o momento que Rodríguez mais esteve em campo foi na derrota para o América-MG, em Belo Horizonte, quando o atleta deixou o campo após 71 minutos jogados.

"O tempo que ele ficou sem um treinamento de esporte de alto nível, como é o futebol competitivo masculino no Brasil, gera um impacto grande no corpo. Mesmo o James Rodríguez tendo mantido uma partida da capacidade de força com os treinos individuais era necessário um período de preparação. Penso que a forma que foi feita pelo São Paulo, de fazer de forma gradativa, com treinos, intensidade e depois minutagem aos poucos, é a mais correta", disse o Dr. Leandro Shimba, ortopedista e médico do esporte.

O momento de maior destaque de James, para o bem e para o mal, foi pela Sul-Americana. No jogo de volta pelas quartas de final contra a LDU, o meia entrou no segundo tempo e ajudou a mudar a história da partida com uma assistência para Arboleda marcar o único gol do tempo normal. Apesar disso, nas cobranças de pênaltis, foi por causa de um erro de James Rodríguez que o São Paulo acabou eliminado da competição.