Brasil leva cinco medalhas na etapa de Paris da Copa do Mundo de Ginástica

O Brasil conquistou cinco medalhas na etapa de Paris da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que teve o seu encerramento neste domingo. Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Arthur Nory e Bernardo Miranda garantiram a delegação brasileira no pódio. O torneio é um evento preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Atual campeã olímpica do salto e medalhista de ouro no individual geral, Rebeca brilhou nas barras assimétricas e levou a medalha de prata ao obter a nota 14,600. O ouro ficou com a francesa Melanie de Jesus dos Santos que ganhou 14,700. Flávia Saraiva também esteve nesta disputa, mas terminou em sexto lugar (13,600).

"Estou muito feliz por voltar a competir e isso é muito importante para a gente. Consegui vencer os meus desafios, estava brigando comigo mesmo para fazer a nova saída. Foi muito bom sentir o meu corpo em cada movimento", afirmou Rebeca que ganhou destaque ao utilizar uma saída com uma dupla pirueta.

Na disputa da trave, Flávia Saraiva obteve 13.450 de pontuação e conseguiu a medalha de bronze, enquanto o lugar mais alto do pódio ficou com a ginasta francesa Marine Boyer com a pontuação de 13.500.

No solo feminino, o destaque foi Jade Barbosa. Com 13.400 ela garantiu a medalha de prata. Flávia ficou muito perto de subir no pódio com a nota 13.200, mas teve de se contentar com o quarto lugar. Melanie Jesus dos Santos levou o ouro com 13.650.

Na última prova do dia, a delegação brasileira teve tempo ainda de comemorar a a chegada de mais duas medalhas. Arthur Nory levou a prata na barra fixa com 14.350, seguido de Bernardo Miranda (bronze), com 13.900. O ouro ficou com Tang Chia-Hung, de Taiwuan.