Arsenal bate Everton e é o 4º do Inglês; Gabriel Martinelli tem gol anulado e sai machucado

O Arsenal continua na perseguição ao Manchester City e acirrou a briga pela liderança do Campeonato Inglês ao derrotar o Everton por 1 a 0, neste domingo, no Goodison Park, pela quinta rodada. O único gol do duelo foi marcado pelo atacante Trossard, que entrou na partida no lugar de Gabriel Martinelli. O brasileiro saiu de campo com dores.

Com o resultado, o Arsenal se manteve invicto na competição e pulou para o quarto lugar, com 13 pontos, atrás de Manchester City (15), Tottenham (13), e Liverpool (13). O Everton, que ainda não venceu, tem um, na zona de rebaixamento.

O Arsenal esboçou uma pressão inicial e chegou a ter um gol anulado logo aos 18 minutos, marcado pelo brasileiro Gabriel Martinelli. A arbitragem marcou impedimento de Nketiah na origem do lance. Apesar da frustração, o time visitante continuou melhor e foi responsável pelas principais oportunidades de gol do primeiro tempo.

Em má fase no Campeonato Inglês, o Everton preferiu não se expor e optou por jogar no contra-ataque. No entanto, a falta de criatividade jogou contra o time da casa, que praticamente não assustou o goleiro David Raya.

No segundo tempo, o Arsenal foi ainda mais incisivo e colocou Pickford para trabalhar logo no minuto inicial. Odegaard aproveitou o rebote para exigir uma grande defesa do goleiro. O Everton foi criar a sua primeira boa oportunidade apenas aos 21, em chute de Danjum, por cima do gol.

De tanto insistir, o Arsenal abriu o placar aos 23 minutos. Após cobrança ensaiada de escanteio, Saka rolou para Trossard, que chutou colocado para abrir o marcador. Ele havia substituído Gabriel Martinelli, ainda no primeiro tempo, que deixou o campo com dores.

O segundo do Arsenal quase saiu aos 31, com Odegaard, mas Pickford fez mais uma defesa milagrosa para evitar uma derrota do Everton com o placar ainda mais elástico.

A quinta rodada do Campeonato Inglês será finalizada apenas nesta segunda-feira com o confronto entre Nottingham Forest e Burnley.