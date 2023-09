Roma faz 7 a 0 no Empoli, vence a 1ª no Italiano, e deixa a zona de rebaixamento

A Roma, enfim, conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Italiano. E os três pontos vieram em forma de goleada. O time do técnico José Mourinho derrotou o Empoli por 7 a 0, neste domingo, e deixou a zona de rebaixamento para ocupar a parte intermediária da tabela (12º lugar com quatro pontos). Dybala (2), Renato Sanches e Grassi, contra, Cristante, Lukaku e Mancini anotaram os gols da partida.

A derrota mantém o Empoli na lanterna. Com uma campanha muito abaixo do normal, a equipe ainda não pontuou na competição. São quatro derrotas em quatro rodadas, nenhum gol marcado e 12 sofridos até aqui.

Jogando diante de sua torcida, a Roma movimentou o marcador logo no início com Dybala convertendo uma penalidade. O ritmo seguiu forte e, antes dos dez minutos, a vantagem já era de 2 a 0. Renato Sanches aproveitou boa jogada de Kristensen e, de cabeça, balançou a rede. Perdido em campo, o Empoli sofreu o terceiro com pouco mais de meia hora de duelo em um gol contra de Alberto Grassi.

Na volta do intervalo, a Roma voltou a balançar a rede com Dybala: 4 a 0. Na parte final do jogo, os donos da casa voltaram a apertar o ritmo e o massacre se confirmou. Aos 35, Cristante fez mais um. Dois minutos depois, Lukaku aumentou para 6 a 0 com um chute no meio do gol após se livrar da marcação. Mancini, aos 41, fechou a goleada de 7 a 0 de cabeça

Em outro jogo da rodada, a Fiorentina fez uma partida movimentada e bateu a Atalanta por 3 a 2. Os visitantes abriram o placar. Koopmeiners recebeu a bola em condições de finalizar e fez 1 a 0 para o time de Bérgamo. Bonaventura empatou aos 35 e a virada veio no final do primeiro tempo com Lucas Martínez Quarta. Na volta do intervalo, Lookman voltou a deixar tudo igual(2 a 2), mas Kouame pegou o rebote e garantiu o triunfo para a equipe de Firenze.

Mais três confrontos foram disputados neste domingo pela rodada do final de semana. Mesmo jogando em casa, o Monza ficou no 1 a 1 com o Lecce. Cagliari e Udinese empataram sem gols, enquanto o Frosinome superou o Sassuolo por 4 a 2.

A quarta rodada do Campeonato Italiano termina nesta segunda-feira com mais dois confrontos. A Salernitana recebe o Torino enquanto o Hellas Verona vai contar com o apoio de sua torcida diante do Bologna.