Santos desafia Fonte Nova lotada para iniciar reação no Brasileiro diante do Bahia

Técnico interino, time desacreditado e pressão por figurar na zona de rebaixamento. Esses são os desafios que o Santos vai enfrentar para iniciar uma retomada no Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, às 20h, na Fonte Nova, a fim de mudar o seu histórico das rodadas recentes da competição. Para a partida, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos.

A missão não poderia ser pior para Marcelo Fernandes, interino escolhido para substituir o ex-comandante Diego Aguirre, demitido na sexta-feira. O cenário é muito preocupante, já que nos últimos cinco jogos, a equipe santista perdeu quatro e venceu apenas um. Para piorar, do outro lado o Bahia, agora comandado por Rogério Ceni, vem de vitória sobre o Coritiba.

"O momento agora é de trabalho e pouca conversa. Sabemos do potencial do elenco e vamos buscar soluções para conseguir sair dessa situação. Cada jogo vai ser uma decisão para nós", afirmou o treinador Marcelo Fernandes sobre a situação do Santos no Brasileiro.

Para arrumar a casa em tão pouco tempo, Marcelo Fernandes já sinaliza mudanças. A primeira delas é o retorno do Lucas Lima. Outra alteração é de ordem tática. Ele deve utilizar um esquema com três zagueiros, apostando na improvisação de Dodô na linha defensiva e com Kevyson como ala esquerdo. Com 21 pontos, quatro a menos que o Bahia, o Santos está em 17º lugar e é o primeiro time na zona de rebaixamento.

Sem Rodrigo Fernández e Mendoza, a boa notícia fica na volta de Soteldo, que vai formar dupla de ataque com Marcos Leonardo. Como o treinador espera casa cheia, ele trabalhou muito a marcação no meio-campo e a recomposição sem a bola para suportar a pressão dos donos da casa, principalmente no início do confronto.

Já o Bahia finalizou a preparação para o jogo com o Santos neste domingo. O técnico Rogério Ceni fez um trabalho com o elenco dividido em dois grupos e deu ênfase aos treinos de finalização e também jogadas ofensivas. Na atividade, ele também comandou um coletivo para trabalhar a parte tática.

Com expectativa de casa cheia para esta segunda-feira, Rogério Ceni deve lançar mão de um esquema ofensivo com três jogadores no ataque para tentar forçar o erro logo na saída de bola do adversário.