Renda do Flamengo na final da Copa do Brasil é de R$ 26 milhões e torcida xinga diretoria

Uma cena inusitada marcou a vitória do São Paulo sobre o Flamengo no domingo, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Os torcedores rubro-negros que compareceram ao Maracanã proporcionaram uma sonora vaia após o locutor do estádio anunciar que a partida teve renda bruta de R$ 26.343.300,00, para um número de 60.390 torcedores pagantes, um recorde na história do futebol brasileiro. Com gol de Calleri, o tricolor paulista venceu por 1 a 0 e agora precisa apenas de um empate no próximo domingo para ser campeão.

O anúncio da arrecadação histórica foi acompanhada de xingamentos e vaias para a diretoria do Fla, especialmente para o presidente Rodolfo Landim. Durante a semana, os flamenguistas reclamaram bastante do valor cobrado nos ingressos para a final no Rio. A entrada mais barata para quem não era sócio-torcedor custava R$ 400 e a mais cara R$ 4.500. No ano passado, o Flamengo cobrou R$ 280 na entrada mais barata para a final da Copa do Brasil, quando venceu o Corinthians nos pênaltis e se sagrou tetracampeão do torneio.

Em suas redes sociais, o Flamengo não divulgou se os ingressos da partida chegaram a esgotar. O Procon-RJ abriu investigação sobre o caso após uma série de reclamações dos torcedores, mas o protesto acabou sendo arquivado por não haver ilegalidade no aumento dos valores. Para a partida, 56.407 bilhetes foram colocados à venda.

O recorde de arrecadação anterior no futebol brasileiro pertencia ao jogo Atlético-MG 2 x 0 Olímpia, pela partida de volta da final da Copa Libertadores, no Mineirão, em 2013. Na ocasião, o estádio registrou receita bruta de R$ 14,2 milhões para um público pagante de 56.557 torcedores. A equipe mineira superou o rival paraguaio nos pênaltis e levou o título continental.

A finalíssima da Copa do Brasil acontece no próximo domingo, dia 24, às 16h, no Morumbi. Antes, o São Paulo recebe o Fortaleza, na quarta-feira, pela 24ª rodada do Brasileirão, às 21h30, enquanto o Flamengo viaja para enfrentar o Goiás, também na quarta-feira, às 19h. O São Paulo ainda não divulgou as parciais das vendas de ingressos.