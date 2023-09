Luis Guilherme volta aos treinos do Palmeiras após 5 jogos; Kevin celebra oportunidades

Luis Guilherme é apontado no Palmeiras como mais uma joia das categorias de base. Depois de estrear bem contra o Tombense, na Copa do Brasil, o jovem meia de 17 anos vinha recebendo diversas chances do técnico Abel Ferreira até sofrer um estiramento na coxa direita que o tirou de ação por cinco jogos. Prestes a iniciar as semifinais da Copa Libertadores com o Boca Juniors, o treinador português viu o garoto voltar aos treinos nesta segunda-feira, aumentando o leque de opções para os próximos jogos.

Na reapresentação do elenco, Luis Guilherme voltou a trabalhar com os demais companheiros do grupo em tempo integral e não sentiu mais o problema muscular. O time visita o Grêmio pelo Brasileirão na quinta-feira, mas o meia ainda não deve ser relacionado. Um retorno ficaria para a próxima semana, em jogo na Argentina da Libertadores.

Abel Ferreira iniciou a semana com atividades físicas, depois aplicou uma atividade tática ao elenco. Com a aproximação do Botafogo na tabela de classificação, o treinador deve mandar uma equipe forte para Porto Alegre, mesmo com compromisso importante a seguir.

Ganhando espaço no time nas últimas rodadas, o atacante Kevin comemorou as chances de Abel Ferreira. "Estou vivendo um momento maravilhoso aqui dentro do clube, estou trabalhando bastante, buscando meu espaço. Tive a oportunidade de entrar contra o Goiás e saímos com a vitória em um jogo que foi muito complicado", disse o jogador, de 20 anos. "São momentos que nós, jogadores, sempre sonhamos em viver. Poder vivenciar momentos assim no futebol é muito importante para o nosso crescimento, principalmente dos mais jovens", analisou.

Kevin aproveitou para celebrar a realização do sonho de estar com o grupo na Libertadores, um grande sonho da infância. Como Dudu está machucado e só volta em 2024 e Breno Lopes ficou com a imagem arranhada após fazer gestos obscenos à torcida, o jovem espera completar a lista dos relacionados contra o Boca Juniors após ser inscrito.

"Jogar uma partida de Libertadores era um sonho que eu tinha desde criança. Já tinha conversado com meus pais que estava esperando por esse momento. Graças a Deus, ele chegou e eu pude ajudar a equipe nos minutos em que estive em campo. Se Deus quiser, será assim daqui para a frente agora."