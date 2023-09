Goleiro do Palmeiras é aprovado em exame teórico para virar piloto

Titular absoluto do Palmeiras, o goleiro Weverton já traça metas e planos para sua carreira após deixar os gramados. Aos 35 anos, o jogador tem uma forte paixão e é entusiasta da aviação. Nesta segunda-feira, comemorou por meio de suas redes sociais a aprovação em um exame teórico, que o possibilita a continuar com o sonho de se tornar piloto de avião.

Weverton foi aprovado no exame para obter o Certificado de Conhecimentos Teóricos (CCT). Ele é concedido ao aluno que consegue nota mínima de 70% de aprovação em cada uma das cinco matérias aplicadas, que totalizam 100 questões na avaliação. As perguntas da prova envolvem conhecimentos técnicos, meteorologia, navegação, regulamentos de tráfego aéreos e teoria de voo.

O exame foi realizado no dia 13, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Weverton somou 87% de acertos na avaliação e comemorou a conquista em seu perfil no Instagram. "Primeira etapa concluída com sucesso", escreveu o jogador. Ele busca obter a licença para pilotar aviões particulares, como jatinhos e aeroplanos.

O próximo passo, para obter a licença, é a prova prática. Para isso, precisa também passar por um exame clínico, que ateste suas condições de saúde necessárias para pilotar a aeronave. Após este certificado, precisará realizar ao menos 35 horas de aulas práticas antes de realizar o exame definitivo. Aprovado, o goleiro então receberá o Certificado de Habilitação Técnica (CTH).

Em campo, Weverton é titular absoluto do Palmeiras desde que foi contratado pelo clube, em 2018. Desde então, conquistou duas edições da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiros e uma Copa do Brasil. Nesta temporada, busca o tricampeonato continental junto com o time, que enfrenta o Boca Juniors nas semifinais. Caso passe, disputará o título contra Internacional ou Fluminense, no Maracanã.