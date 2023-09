Ponte Preta se apresenta com desfalque e dúvidas para pegar o Mirassol

Depois de empatar por 1 a 1 com o Vila Nova, fora de casa, na última sexta-feira, os jogadores da Ponte Preta se reapresentaram nesta segunda-feira visando mais um novo desafio para se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima sexta-feira, recebe o Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, às 19h.

Para este confronto paulista, o técnico Pintado já sabe que terá um desfalque por suspensão e terá a semana para saber se poderá contar com dois jogadores que são dúvidas por conta de problemas musculares.

O lateral-direito Luiz Felipe levou o terceiro cartão amarelo e agora cumprirá suspensão automática. As opções para o setor são Weverton, que entrou no decorrer da última partida, e Maílton, que tem atuando de forma mais ofensiva, como um ponta.

As dúvidas ficam por conta do zagueiro Fábio Sanches, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de dores na coxa e do volante Souza, recém-contratado e que sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda. De qualquer forma, o técnico ainda terá algumas atividades para definir o time titular.

Atualmente, a Ponte Preta é a 14ª colocada com 33 pontos e está a seis da zona de rebaixamento, já que a Chapecoense, 17ª, tem 27.