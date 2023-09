Marcelo Fernandes elogia 'molecada' do Santos e dedica vitória a Diego Aguirre

O técnico interino Marcelo Fernandes elogiou 'molecada' do Santos e dedicou a vitória sobre o Bahia, nesta segunda-feira à noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para Diego Aguirre, treinador demitido na semana passada.

"Eu queria dedicar esta vitória ao professor Aguirre", disse Marcelo, enumerando todos os nomes dos componentes da antiga comissão técnica. "Esta vitória representou o que treinamos. Estudamos muito o Bahia e tivemos uma consistência um pouco melhor. Depois da derrota para o Cruzeiro muita gente jogou a toalha, mas o Santos mostrou mais uma vez que é gigante e guerreiro."

O técnico interino aproveitou para exaltar também a torcida santista. "O Santos está vivo. Esta molecada merece muito, nossa torcida nunca nos abandonou sempre esteve do nosso lado e vamos lutar até o fim. O time mostro uma parte mental forte, soube reagir."

Um dos pontos que Marcelo Fernandes já alterou na equipe do Santos foi a tentativa de fazer gol. Foram 15 finalizações, com oito no alvo. "Temos de finalizar as jogadas. O Marcos Leonardo teve uma chance, se chuta de bico poderia ter feito o gol."

Quanto a sua situação no cargo, o treinador afirmou que o mais importante é poder "ajudar o Santos". "Estou aqui para isso. Independentemente do que for acontecer comigo, eu vim para ajudar o Santos."