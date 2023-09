Opostos no Brasileiro, América-MG e Red Bull Bragantino se reencontram após Sul-Americana

Em situações completamente distintas no Campeonato Brasileiro, América-MG e Red Bull Bragantino se reencontram nesta terça-feira, pela 24ª rodada, às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Vice-lanterna, o time mineiro eliminou os paulistas, que brigam pelo G-4, nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana.

No torneio continental, o América-MG eliminou o Red Bull Bragantino nos pênaltis, avançou às quartas de finais, mas acabou eliminado pelo Fortaleza. O time mineiro também mudou de treinador, saindo Vagner Mancini e entrando Fabián Bustos.

Com foco total no Brasileiro, o América-MG vem de empate fora por 2 a 2 contra o Cuiabá e chegou a três jogos de invencibilidade. Resultado que fez com o que clube deixasse a lanterna, ocupando a 19ª colocação, com 17 pontos, ainda a oito pontos do Goiás, primeiro time fora da zina de rebaixamento.

Para a partida, o técnico Fabián Bustos não terá o lateral esquerdo Danilo Avelar, expulso no duelo contra o Cuiabá. O ala vinha atuando como zagueiro, no esquema de 3-4-3. Com isso, a tendência é que Éder assuma a titularidade. Caso queira uma mudança de esquema, o mesmo pode recuar os laterais e optar pela entrada de um meia ou atacante.

No mais, o treinador não tem nenhum desfalque por disciplina e deve manter a base titular do último jogo. O treinador comentou sobre a invencibilidade: "Eu acredito que a sequência é positiva, são sete pontos em nove possíveis. Dos últimos 20 jogos, ganhamos dois e agora fizemos sete pontos. Nós não temos tanto tempo, já temos que pensar no jogo contra o Bragantino", disse Fabián.

O Red Bull Bragantino juntou os cacos após a eliminação, quando era um dos favoritos a chegar à semifinal, na competição na qual foi vice-campeão em 2021. No Brasileiro, o time paulista é o quinto colocado, com 39 pontos, a mesma pontuação de Flamengo e Grêmio e vem de vitória por 2 a 0 sobre os gaúchos.

O técnico Pedro Caixinha terá quatro desfalques e quatro retornos. Suspensos pelo terceiro amarelo, Eduardo Sasha, Helinho e Aderlan estão fora da partida. Por lesão de estiramento do músculo abdominal, o zagueiro Léo Ortiz também é desfalque. Lucas Rafael deve assumir a vaga na defesa.

Por outro lado, Alerrando e Thiago Borbas voltam no ataque após gancho, e Andres Hurtado e Léo Realpe retornam na defesa após servirem a seleção do Equador. O técnico relembrou os jogos contra o América: "Nos três jogos que tivemos com o América, não tivemos foco, não jogamos como uma final. Vamos nos preparar dentro do crescimento da nossa equipe, sabendo que não podemos repetir os comportamentos dos três jogos."