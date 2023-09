Liga dos Campeões abre fase de grupos com jogos de City, Barcelona e PSG; veja guia

A Liga dos Campeões está de volta. A edição 2023-24 do principal torneio de clubes da Europa tem seu retorno marcado para esta terça-feira, com diversos jogos da fase de grupos. Dentre eles, o atual campeão, o Manchester City, de Pep Guardiola, inicia a defesa do seu título diante do Estrela Vermelha. Também entram em campo Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain (agora sem Messi e Neymar, mas ainda com Mbappé) e Borussia Dortmund.

O Estadão reuniu uma série de informações para o leitor ficar por dentro de tudo de mais importante sobre a competição. Vale lembrar que a competição terá jogos às terças e quartas-feiras, com horários entre 13h45 e 16h (de Brasília). E, pela primeira vez, jogadores como Messi e Neymar estarão ausentes, assim como o atacante português Cristiano Ronaldo.

PREMIAÇÃO

Todos os clubes participantes recebem uma quantia fixa apenas por ter se classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões. São 32 equipes. O valor é dividido igualmente entre todos os participantes. Então, é premiada a vitória e o empate durante a primeira fase. Os times recebem uma quantia adicional com base no desempenho na etapa de grupos, dependendo de quantos jogos ganham e quantos pontos fazem. São 15,6 milhões de euros pela participação. Isso equivale a R$ 80 milhões. Uma vitória nesta fase vale mais 2,8 milhões de euros (R$ 14,5 milhões).

No mata-mata, conforme vão progredindo na disputa, as equipes vão recebendo novas cotas. O último campeão, o Manchester City, embolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões), enquanto a vice Internazionale levou para a Itália 15,5 milhões de euros (R$ 80 milhões).

Esse valor diz respeito somente ao prêmio da decisão. A Uefa distribuiu no torneio de clubes 2 bilhões de euros (R$ 10,3 bi). A entidade ainda leva em consideração o desempenho histórico dos times nos torneios europeus ao distribuir a premiação. Clubes com um histórico mais forte recebem uma fatia maior do dinheiro.

CONHEÇA OS GRUPOS

Os dois primeiros times de cada chave se classificam para os confrontos das oitavas de final, em jogos de ida e volta.

GRUPO A - Bayern de Munique, Copenhague, Galatasaray e Manchester United.

GRUPO B - Arsenal, Lens, PSV e Sevilla.

GRUPO C - Braga, Napoli, Real Madrid e Union Berlin.

GRUPO D - Benfica, Internazionale, RB Salzburg e Real Sociedad.

GRUPO E - Atlético de Madrid, Celtic, Feyenoord e Lazio.

GRUPO F - Borussia Dortmund, Milan, Newcastle e Paris Saint-Germain.

GRUPO G - Estrela Vermelha, Manchester City, RB Leipzig e Young Boys.

GRUPO H - Barcelona, Porto, Royal Antuérpia e Shakhtar Donetsk.

HORÁRIOS

Os jogos da Liga dos Campeões costumam ocorrer na parte da tarde no Brasil. A primeira rodada, nesta terça-feira, terá os seguintes confrontos.

13h45 - Milan x Newcastle (Grupo F) e Young Boys x RB Leipzig (Grupo G).

16h - Lazio x Atlético de Madrid (Grupo E), Feyenoord x Celtic (Grupo E), Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund (Grupo F), Manchester City x Estrela Vermelha (Grupo G), Shakhtar Donetsk x Porto (Grupo H) e Barcelona x Royal Antuérpia (Grupo H).

FAVORITOS

O Manchester City, de Pep Guardiola, inicia a edição da Liga dos Campeões com o desafio de defender o inédito título, conquistado diante da Internazionale em junho. Porém, outros clubes surgem como potenciais adversários para levar a "orelhuda" para casa. Erling Haaland desponta como um dos principais craques da competição.

Líder absoluto do Espanhol e maior vencedor da Liga dos Campeões, com 14 títulos, o Real Madrid é um time para se ficar de olho. Mesmo com a lesão do brasileiro Vinicius Júnior, a equipe de Carlo Ancelotti tem mostrado jogo a jogo seu potencial. Jude Bellingham, de apenas 20 anos, tem sido o grande destaque dos merengues.

Bayern de Munique e Manchester United, no Grupo A, também são fortes concorrentes. Os alemães se reforçaram com Harry Kane, ídolo do Tottenham e um dos principais jogadores da seleção inglesa. O goleador britânico chega para o lugar que um dia foi de Robert Lewandowski, atualmente no Barcelona.

Sem Messi e Neymar, o PSG aposta todas as suas fichas em Kylian Mbappé e em todo o elenco que o cerca. O time de Paris vai jogar em função de seu maior jogador. Sem a sombra dos astros argentino e brasileiro, o craque francês tem sua grande chance de assumir o protagonismo após decidir ficar no clube.

ÚLTIMOS CAMPEÕES

Os campeões dos últimos dez anos da Liga dos Campeões foram:

2013/2014: Real Madrid

2014/2015: Barcelona

2015/2016: Real Madrid

2016/2017: Real Madrid

2017/2018: Real Madrid

2018/2019: Liverpool

2019/2020: Bayern de Munique

2020/2021: Chelsea

2021/2022: Real Madrid

2022/2023: Manchester City

FINAL

A grande decisão do título da Liga dos Campeões 2023-24 será realizada no Estádio Wembley, em Londres. Wembley recebeu as decisões de 1963, 1968, 1971, 1978 e 1992, 2011 e 2013. A bola vai rolar no dia 1º de junho do ano que vem, às 16h de Brasília.

TRANSMISSÃO

Os jogos da competição europeia poderão ser acompanhados nas transmissões do SBT (TV aberta), TNT e HBO Max (TV fechada).