Zé Roberto admite 'susto' no Pré-Olímpico e cobra seleção: 'Temos que resolver logo os jogos'

O técnico José Roberto Guimarães admitiu que levou um "grande susto" com a queda de rendimento da seleção brasileira feminina no decorrer da partida contra a Bulgária, nesta terça-feira, pelo pré-olímpico. O time oscilou entre o segundo e o terceiro sets e acabou sofrendo a virada. Mas reagiu na sequência e venceu a partida por 3 sets a 2, em Tóquio.

"Com nossos erros a partir do segundo set, colocamos a Bulgária no jogo. Elas começaram a acreditar e isso se torna um problema. Elas forçaram o saque e estouraram as bolas de tudo que foi jeito. Temos que resolver logo os jogos. Hoje acabamos tomando um grande susto", comentou o experiente treinador.

Responsável por 19 pontos, a central Thaisa valorizou o suado triunfo. "O mais importante é termos conseguido a vitória. Ainda temos muitas coisas para ajustar. Fico feliz porque conseguimos sair de uma situação difícil. Não tem mais time bobo, todo jogo é jogado, então temos que estar sempre atentas. Não podemos baixar a guarda, e nem diminuir o ritmo."

"O que fica de positivo é a resiliência da nossa equipe. Passamos por momentos difíceis e conseguimos sair com a vitória. Fica um alerta dos nossos erros para não acontecer mais nos próximos jogos", reforçou a ponteira Gabi, maior pontuadora da partida, com 26 pontos.

O Brasil entrou em quadra com Roberta, Kisy, Gabi, Julia Bergmann, Thaisa e Carol, além da líbero Nyeme. Ao longo da partida, entraram em quadra: Naiane, Rosamaria, Tainara, Natinha, Maiara Basso, Pri Daroit e Diana.

Apesar de somar três vitórias em três jogos, o Brasil perdeu a liderança da tabela nesta terça, em razão dos dois sets desperdiçados contra a Bulgária. As seleções só somam três pontos por triunfo se cederem, no máximo, um set ao rival. No caso do Brasil, levou apenas dois pontos nesta terça.

Caiu, assim, para a terceira colocação do Pré-Olímpico, com oito pontos. O Japão lidera, com os mesmos nove pontos da Turquia, que leva desvantagem nos critérios de desempate. Somente os dois primeiros colocados garantem vaga nos Jogos de Paris-2024.