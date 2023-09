Ancelotti tira favoritismo do Real Madrid e aposta no City na Liga dos Campeões

A fase de grupos da edição 2023-24 da Liga dos Campeões começou nesta terça-feira. Diversos times despontam na briga para levar a "orelhuda" para casa. Dentre eles, o Real Madrid, maior vencedor da principal competição de clubes da Europa, com 14 títulos. Mas o técnico Carlo Ancelotti prefere manter os pés no chão. Para ele, quem realmente é o grande favorito dessa temporada é o atual campeão, o Manchester City, de Pep Guardiola.

Ancelotti tem seus argumentos. O time britânico levou para casa sua primeira taça justamente na temporada passada, selando um ano com a tríplice coroa, somando Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões. Foi o 10º clube da história a atingir esta marca. Guardiola já havia feito isso, com o Barcelona, na temporada 2008-09. Na semifinal da última Liga, o City despachou o Real Madrid num placar agregado de 5 a 1.

"Eu acho que o City é favorito", disse Ancelotti. "Eles têm um elenco que permitiu a eles ganhar a Liga na temporada passada, e isso não mudou muito. Sempre há surpresas, especialmente nas fases finais. Mas, neste momento, o City pode ser considerado o favorito."

Se o Manchester manteve nomes de peso no elenco, como Erling Haaland e Kevin de Bruyne, o Real ainda tem de lidar com ausências do departamento médico. O maior desfalque fica por conta do brasileiro Vinicius Júnior, que se machucou sozinho no jogo contra o Celta de Vigo, no final de agosto, pelo Campeonato Espanhol. Foi diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral direito, com previsão de seis semanas para o retorno.

"Obviamente, nosso objetivo é passar pela fase de grupos, ir até as quartas, e competir até o fim", projetou Ancelotti. "Ficar entre os quatro finalistas, nós podemos dizer isso sem muita pressão, é um objetivo que podemos atingir. Eu vejo a gente como um time que vai competir. Nós nunca pensamos na gente como favoritos e creio que o City não considera também a partir de hoje."

O Real fará sua estreia na Liga dos Campeões nesta quarta-feira, diante do Union Berlin, no estádio Santiago Bernabéu. O time espanhol ainda divide o Grupo C com Braga e Napoli. O City, por sua vez, joga nesta terça com o Estrela Vermelha. Também estão no Grupo G o RB Leipzig e o Young Boys.