Entenda por que o São Paulo ainda busca seu primeiro título da Copa do Brasil

O São Paulo está muito próximo de conseguir colocar mais uma taça na sala de troféus. Depois de vencer o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã, o tricolor paulista precisa apenas de um empate no próximo domingo, no Morumbi, para levantar a taça da Copa do Brasil. Caso vença, a conquista terá um sabor especial para os torcedores. Será a primeira vez que o clube se consagrará campeão do torneio nacional - vai faturar premiação de R$ 70 milhões.

Tricampeão mundial e da Libertadores, hexa brasileiro, 22 vezes campeão estadual e também vencedor da Copa Sul-Americana. O são-paulino sempre teve motivos para se orgulhar mesmo com a fase ruim do clube. Agora, anseia pela chance de poder se declarar "campeão de tudo". A taça da Copa do Brasil poderia ter chegado antes, há quase duas décadas, mas também acabou sendo postergada pela antiga regra do torneio, que não incluía as equipes classificadas para a Libertadores.

A Copa do Brasil começou a ser disputada em 1989 e, de lá para cá, o São Paulo participou de 22 das 34 edições. A melhor campanha do time aconteceu em 2000, quando foi vice-campeão diante do Cruzeiro, em uma partida com um sabor amargo para os tricolores. Depois de empate sem gols no Morumbi, o time paulista abriu o placar, no Mineirão, no início do segundo tempo, com Marcelinho Paraíba. Porém, levou a virada aos 45 minutos depois de a barreira abrir em cobrança de falta de Geovanni, tirando as chances de Rogério Ceni defender a bola.

O São Paulo chegou às semifinais em outras cinco ocasiões, sendo eliminado em duas pelo rival que se tornaria campeão. Em 2002, venceu o Corinthians por 2 a 1, mas como havia perdido o confronto de ida por 2 a 0, deu adeus ao torneio pelo critério do gol fora de casa e viu o rival triunfar sobre o Brasiliense. No ano passado, perdeu duas vezes para o Flamengo (3 a 1 e 1 a 0), que bateu depois o time corintiano nos pênaltis. As outras eliminações em semis ocorreram contra Coritiba (2012), Santos (2015) e Grêmio (2020).

A conquista mais recente do São Paulo foi o Paulistão de 2021, encerrando fila de nove anos sem títulos e 16 sem vencer o Estadual. Antes, o clube ganhou a Sul-Americana, em 2012, em jogo polêmico contra o Tigre (ARG). A equipe ainda tinha no elenco o atacante Lucas Moura, vendido à Europa antes do retorno ao Brasil, e Ceni, atualmente treinador do Bahia. Em ambas as ocasiões, o troféu foi erguido no Morumbi, palco da finalíssima de domingo.

Antes de enfrentar Flamengo no fim de semana pela Copa do Brasil, o São Paulo encara o Fortaleza nesta quarta-feira, também em sua casa, às 21h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time é o 13º na tabela, com 28 pontos, e deve poupar titulares. Apesar de estar longe do G-4, conquista uma vaga na próxima edição da Libertadores se vencer a Copa do Brasil.

Confira abaixo as campanhas do São Paulo na Copa do Brasil:

1989 - Não disputou

1990 - Quartas de final

1991 - Não disputou

1992 - Não disputou

1993 - Quartas de final

1994 - Não disputou

1995 - Quartas de final

1996 - Oitavas de final

1997 - Oitavas de final

1998 - Quartas de final

1998 - Quartas de final

2000 - Vice-campeão

2001 - Quartas de final

2002 - Semifinal

2003 - Quartas de final

2004 - Não disputou

2005 - Não disputou

2006 - Não disputou

2007 - Não disputou

2008 - Não disputou

2009 - Não disputou

2010 - Não disputou

2011 - Quartas de final

2012 - Semifinal

2013 - Não disputou

2014 - 3ª fase

2015 - Semifinal

2016 - Oitavas de final

2017 - 4ª fase

2018 - 4ª fase

2019 - Oitavas de final

2020 - Semifinal

2021 - Quartas de final

2022 - Semifinal