Vice-presidente da Chapecoense discute em rádio e revela drama para manter clube aberto

O vice-presidente da Chapecoense, Alex Santos, se envolveu em uma discussão com integrantes da rádio Condá, de Chapecó (SC). Ele entrou no estúdio para questionar o que estava sendo criticado, segundo ele, sobre a postura da diretoria, e revelou o drama para manter o clube aberto. O episódio aconteceu na segunda-feira, em que os comentaristas analisavam a derrota da Chapecoense, por 2 a 0, diante do Sampaio Corrêa, no último sábado.

"Quem fala aqui que essa direção não tem coragem... eu quero saber quem foi lá e colocou o nome para assumir T$ 300 milhões de dívidas. Quem foi omisso aqui? Por que não colocaram o nome de vocês? Se a atual diretoria não tivesse colocado os nomes, o clube tinha fechado em 2021", disse Alex Santos.

Os comentaristas alegaram que o que estavam criticando era o desempenho do time dentro de campo e não da diretoria. Mesmo assim, Alex seguiu com as críticas e desabafou ao revelar o esforço para manter o clube aberto. "Uma situação é um time que não rende em campo. Outra é uma diretoria que desde que chegou, tem feito o possível e o impossível, primeiro para deixar aquela porcaria aberta, e segundo para colocar o time em campo."

Em vários momentos, o dirigente da Chapecoense usou palavrões e afirmou que a diretoria já está cobrando o elenco por resultados. "A direção já está cobrando, mas vocês querem que a gente faça o quê? Que bata em todos eles? Tenho que lutar com o que tenho ou jogo fora a chance de permanência. E podem ter certeza que essa diretoria não irá desistir do objetivo."

Com a derrota, a Chapecoense está há quatro jogos sem vencer, abrindo a zona de rebaixamento, em 17º com 27 pontos. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando recebe o Ceará na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 29ª rodada.