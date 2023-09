Palmeiras 'esvazia' departamento médico para seguir na caça do líder Botafogo

A distância para o líder Botafogo diminuiu e o Palmeiras quer aproveitar ao máximo todas as oportunidades que tiver no Campeonato Brasileiro. Para isso, esvaziou seu departamento médico e, agora em diante, o técnico Abel Ferreira terá praticamente todos os seus atletas à disposição para a arrancada final.

Machucado, apenas Dudu é ausência certa. Luis Guilherme já se recuperou e Atuesta já está em transição para trabalhos no campo. O elenco, que foi parte de críticas da torcida para a presidente Leila Pereira, que não trouxe reforços na janela de transferências, precisa estar 100% para a sequência da temporada, visto que o Palmeiras está entre os quatro finalistas da Copa Libertadores e pode até arrancar o título do Brasileirão do Botafogo.

O Botafogo perdeu duas vezes seguidas, para Flamengo e Atlético-MG. No mesmo período, o Palmeiras empatou com o Corinthians e venceu o Goiás. A distância entre a equipe alvinegra e o rival paulista agora é de sete pontos. Nesta quinta, ambos entram em campo. O time carioca visita o Corinthians, enquanto o Palmeiras vai até o Rio Grande do Sul para medir forças com o Grêmio.

"Está chegando uma fase importante, então, como o Abel disse, ele vai precisar de todos os jogadores. É muito importante todos estarem disponíveis para que ele possa utilizar sempre o melhor para o Palmeiras", disse o lateral-direito Mayke. "Tenho certeza de que não será diferente contra o Grêmio. Todos serão importantes no decorrer dos campeonatos até o final do ano."

Para continuar a arrancada no Brasileirão, o Palmeiras terá também o recente retrospecto a seu favor. A última vez que a equipe alviverde perdeu para os rivais gaúchos foi em 2019. Desde então, foram sete encontros, com dois empates e cinco vitórias nos últimos cinco encontros. "É um jogo importante para a classificação e para nos dar confiança no decorrer do ano. Será difícil, mas vamos lá para conseguir nosso objetivo, que é sempre os três pontos", afirmou Mayke.

Para o compromisso no Sul, o técnico Abel Ferreira realizou, nesta terça-feira, treinamentos visando contra-ataque, com transições rápidas da defesa para o setor ofensivo. O treinador também pensa em envolver os gremistas, fazendo trabalhos de toque rápido em campo reduzido. O time está há oito jogos sem sofrer gols.