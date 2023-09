Marcos Braz agride torcedor do Flamengo em Shopping na Barra; assista

É cada vez pior o clima no Flamengo. Nesta terça-feira (19), o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, foi flagrado agredindo um torcedor rubro-negro após ser cobrado pela má fase do time em um Shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Urgente! Marcos Braz, dirigente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023 "Eu vi ele dentro da loja da Pandora. Só gritei para ele sair do Flamengo. Quando virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também", disse o torcedor em contato com Casagrande. Porém, vídeo que circula nas redes sociais mostra que cobrança foi mais incisiva do que o relatado. "Eu vi ele dentro da loja da Pandora. Só gritei para ele sair do Flamengo. Quando virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também", disse o torcedor em contato com Casagrande. Porém, vídeo que circula nas redes sociais mostra que cobrança foi mais incisiva do que o relatado.

Vídeo mostra o que o torcedor do Flamengo falou para Marcos Braz antes da briga no shopping.



Já o dirigente explicou ao jornalista que fazia compras quando foi abordado de forma agressiva pelo torcedor. "Eu estava com três meninas (uma filha de Braz) comprando um presente para minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo." O caso acabou causando enorme tumulto no shopping e Braz precisou de escolta da polícia para deixar o local.