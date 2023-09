Ingrid Martins obtém primeira vitória em WTA 1000 e vai às oitavas em Guadalajara

A carioca Ingrid Martins, 58ª colocada no ranking mundial de duplas, obteve, nesta terça-feira, sua primeira vitória em um torneio WTA 1000, ao passar para as oitavas de final em Guadalajara, no México.

Ingrid e a americana Angela Kulikov derrotaram a dupla formada pela australiana Olivia Tjandramulia e a americana Anna Rogers por 6/3, 6/7 (7/3) e 11/9.

"Feliz com minha primeira vitória nesse nível de torneio. Vontade de fazer mais. Feliz que conseguimos fechar esse jogo para ter mais uma oportunidade de fazer melhor, nos entrosar mais. São condições diferentes, altitude, bolinha sem pressão, tem várias adversidades que é preciso lidar. Faz parte do tênis, do esporte. Contente que superamos isso tudo hoje e vamos por mais", disse Ingrid.

Ingrid e Kulikov enfrentam nas oitavas as cabeças de chave 8 do torneio, a japonesa Miyu Kato e indonésia, Aldila Sutjiad, que eliminaram a belarussa Iryna Shymanovich e a espanhola Cristina Bucsa por 2/6, 6/3 e 10/5.