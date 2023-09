Sampaio Corrêa vira sobre o Vila Nova e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

O Sampaio Corrêa segue ganhando terreno na sua luta contra o rebaixamento. Nesta terça-feira, abrindo a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time maranhense venceu de virada o Vila Nova por 2 a 1, no Castelão, em São Luís (MA). Foi a segunda vitória seguida da equipe, desde a chegada do técnico Fernando Marchiori.

Na estreia de Fernando Marchiori, na última rodada, o Sampaio Corrêa quebrou um jejum de 11 jogos sem vencer ao derrotar a Chapecoense, por 2 a 0. Com os três pontos, o Sampaio Corrêa chegou a 34 pontos, ultrapassando Ituano e Ponte Preta, ambos com 33, na tabela e aparece em 13º lugar. O time de maranhense abriu sete pontos da Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 27 pontos. Todos ainda jogam na rodada.

Já o Vila Nova perdeu mais uma chance de entrar momentaneamente no G-4. A equipe goiana já havia tido a chance na última rodada, mas acabou empatando por 1 a 1 com a Ponte Preta. O time segue em sétimo lugar, com 46 pontos e pode ver a distância para o grupo de acesso aumentar. Atualmente a diferença é de dois pontos.

A partida começou quente no Castelão. Logo aos três minutos, na sua primeira finalização, por pouco o Sampaio Corrêa não abriu o placar com Mateus Pivô, mas seu cabeceio parou na grande defesa de Dênis Júnior. Já o Vila Nova foi mais efetivo. Na primeira jogada trabalhada, Igor Henrique recebeu passe de Caio Dantas e não desperdiçou, inaugurando o marcador aos 11 minutos.

Após o gol, o duelo ficou aberto. Os dois times se revezavam no ataque, porém sem conseguir efetivamente finalizar a gol, fazendo uma pressão burocrática. No meio para o fim, o Sampaio Corrêa foi crescendo na partida, já incomodando mais a defesa do Vila Nova. Pará achou belo passe para Ytalo, que bateu na saída do goleiro para empatar a partida, aos 38 minutos. Detalhe: a bola bateu no travessão antes de entrar.

O Sampaio Corrêa voltou para a segunda etapa querendo manter o mesmo ritmo. Sem deixar o Vila Nova atacar, os donos da casa tinha a posse da bola e rondava a área goiana. Vitinho recebeu em velocidade e Dênis salvou o Vila Nova. De tanto pressionar, o Sampaio Corrêa virou a partida, aos 23 minutos. Neto Paraíba arriscou de longe, Donato tentou cortar, mas acabou tirando o goleiro da jogada e a bola morreu no fundo das redes. O gol fez o Vila Nova acordar na partida.

O time goiano finalizou pela primeira vez na segunda etapa, aos 27, quando Guilherme Parede esquentou as luvas de Luiz Daniel. Com a vantagem, o Sampaio Corrêa se concentrou na marcação e procurou explorar os contra-ataques. Já nos acréscimos, o Vila Nova foi para o tudo ou nada. Guilherme Parede bateu cruzado e Luiz Daniel mandou para escanteio. Na cobrança, a bola sobrou na área e novamente Guilherme Parede parou em Luiz Daniel, que garantiu a segunda vitória seguida do Sampaio Corrêa.

Agora a dupla irá ganhar mais de uma semana de descanso. O Sampaio Corrêa volta a campo na quinta-feira da próxima semana, contra o Londrina, às 21h30, no Estádio do Café. Já o Vila Nova atua somente no sábado, dia 30, contra a Chapecoense, às 17h00, no OBA.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 1 VILA NOVA

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Mateus Pivô (Samuel Santos), Ícaro, Rafael Jansen e Pará (Alyson); Mikael (Claudinei), Neto Paraíba (Ferreira) e Robinho; Pimentinha, Vitinho (Thiaguinho) e Ytalo. Técnico: Fernando Marchiori.

VILA NOVA - Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Rafael Donato, Eduardo Doma e Rafael Gelado; Ralf, Igor Henrique (Gustavo Maia), Lourenço (Cristiano), Guilherme Parede e Juan Christian (Neto Pessoa); Caio Dantas (Éverton Brito). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Igor Henrique, aos 11 minutos, Ytalo, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Henrique e Eduardo Doma (Vila Nova); Eloir e Mateus Pivô (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Castelão, em São Luís (MA).