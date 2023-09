São Paulo usa reservas e aposta em James por reação no Brasileirão antes de decisão

Antes do jogo mais importante do ano, o segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil, domingo, no Morumbi, o São Paulo tem compromisso pelo Brasileirão. Enfrenta nesta quarta-feira, às 21h30, em casa, o Fortaleza, com a necessidade de se reabilitar no torneio no qual não vence há dois meses.

São sete partidas seguidas sem vitória no Brasileirão. O torcedor não se incomoda tanto porque a prioridade é erguer o troféu da Copa do Brasil, e o time está perto disso, já que venceu o primeiro duelo no Maracanã por 1 a 0 e vai decidir a competição no Morumbi lotado.

No entanto, reabilitar-se no Brasileirão é importante. Com 28 pontos, o São Paulo está na 13ª posição do Brasileirão. A sequência negativa deixo o time mais perto da zona de rebaixamento do que do pelotão da frente. São apenas quatro pontos de distância para o Santos, que abre o grupo dos que são rebaixados. Portanto, a ideia é voltar a vencer no torneio para não ser ameaçado pela queda.

Dorival Júnior deve poupar todos os seus titulares. É provável que use 11 reservas diante do Fortaleza, que faz campanha memorável no segundo turno e briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe cearense, treinada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, soma 35 pontos e figura no oitavo lugar.

Considerando apenas a classificação do returno, o Fortaleza é o segundo colocado, com nove pontos conquistados, apenas um a menos que Palmeiras, o que mostra que a equipe cearense se recuperou de um período oscilante no primeiro turno da competição.

A aposta é que James Rodríguez deslanche. O astro colombiano ainda não brilhou como Lucas Moura, por exemplo, e perdeu pênalti decisivo na eliminação da Sul-Americana para a LDU, do Equador. Titular, o meio-campista terá mais uma oportunidade para mostrar que tem talento de sobra para se destacar no futebol brasileiro.