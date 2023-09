Fluminense e Cruzeiro se encontram no Maracanã com objetivos opostos no Brasileirão

Fluminense e Cruzeiro vivem momentos diferentes no Campeonato Brasileiro. Um ainda sonha com o título, enquanto outro tenta apenas se manter na competição em 2024. Este tradicional clássico nacional vai acontecer na noite desta quarta-feira pela 24ª rodada. O duelo está marcado para as 21h30, no Maracanã, no Rio.

O Fluminense está melhor na tabela, na sexta colocação com 38 pontos, mas vem de derrota no clássico para o Vasco por 4 a 2 e agora busca a reabilitação. O Cruzeiro, que não vencia há oito jogos, bateu o Santos por 3 a 0 na rodada passada, fora de casa, e agora tenta seguir embalado para subir na tabela. Atualmente, é o 11º colocado com 29 pontos.

O técnico Fernando Diniz deve fazer muitas mudanças no time carioca com relação à formação que começou jogando contra o Vasco na rodada passada. Mas promete escalar o que tem de melhor, evitando poupar jogadores para as semifinais da Copa Libertadores, diante do Internacional, na outra terça-feira, dia 26.

Na lateral-direita, Samuel Xavier retorna de suspensão e volta à titularidade na vaga que foi de Guga. Recuperado de lesão muscular, Felipe Melo irá fazer dupla de zaga titular novamente com Nino. Enquanto no meio-campo, Arias segue de fora em recuperação de uma lesão no tornozelo direito e Lima deve começar jogando.

O próprio Fernando Diniz também volta de suspensão e ficará na beira do gramado novamente. "Sabemos que vamos ter um jogo importante na próxima semana, a semifinal da Libertadores contra o Internacional, então precisamos deixar nossa equipe a mais forte e entrosada possível. Vou mandar a campo o que tenho de melhor e dentro das nossas pretensões dentro do Brasileirão, uma vitória neste momento é de extrema importância."

Do outro lado, o técnico Zé Ricardo, que fará apenas sua segunda partida à frente do Cruzeiro, deverá praticamente repetir a escalação que venceu o Santos, por 3 a 0 na última rodada na Vila Belmiro. A única baixa é o zagueiro Luciano Castán, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.Com isso, o jovem Lucas Oliveira deve começar jogando no setor ao lado de Neris.

"Lógico que trabalhar com pressão é mais complicado, por isso embalar a segunda vitória neste momento seria muito importante. Afinal, acredito que a sequência positiva possa fazer florescer tudo isso", comentou Zé Ricardo, em tom otimista.