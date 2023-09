Torcedor dos Patriots morre após levar soco durante briga na arquibancada em partida da NFL

Um torcedor do New England Patriots morreu depois de se envolver em uma briga nas arquibancadas do Gillette Stadium durante o confronto da equipe contra o Miami Dolphins, no domingo, em partida da Liga de Futebol Americano (NFL). Uma testemunha afirma que viu o torcedor sendo atingido por pelo menos dois socos no rosto durante a confusão. O agressor não foi identificado pelas autoridades.

A vítima foi identificada como sendo Dale Mooney, de 53 anos, morador da cidade de Newmarket, em New Hampshire. Policiais e agentes de segurança do estádio foram acionados ao local da briga, no anel superior do Gillette Stadium, por volta das 23h, para verificar uma ocorrência de necessidade médica. O torcedor dos Patriots foi levado ao hospital, onde foi constatado o óbito. A Polícia Estadual de Massachusetts investiga o caso.

A testemunha Joey Kilmartin gravou um vídeo do que ele disse ter sido uma luta brutal. Em entrevistas com vários meios de comunicação locais, Kilmartin disse que viu Mooney confrontar um torcedor do Miami Dolphins com quem ele discutiu durante a maior parte do jogo, que os Dolphins venceram por 24 a 17. As equipes fazem uma das maiores rivalidades da conferência leste da NFL.

"Ele basicamente travou um combate mútuo com outro fã," disse Kilmartin ao The Boston Globe. "Muitas pessoas começaram a tentar separá-los... Parecia que alguém estava no meio deles, e então um homem com a camisa dos Dolphins estendeu a mão e acertou dois socos na cabeça da vítima. "Não foi algo maluco ou fora do comum até que, 30 segundos depois, o cara não estava se levantando."

Os resultados de uma autópsia de Mooney devem ser divulgados ainda nesta semana. A viúva da vítima, Lisa Mooney, disse que se sente entorpecida e quer respostas sobre como seu marido morreu. "Eu simplesmente não consigo acreditar que isso é real", disse a mulher, em entrevista à WCVB-TV. "Quero saber o que aconteceu. O que causou isso?"

Os funcionários do Gillette Stadium disseram que estavam "de coração partido" com a morte de Mooney. O torcedor foi descrito como um grande torcedor dos Patriots. Ele era um torcedor assíduo do estádio há pelo menos 30 anos. "Continuamos a trabalhar com as autoridades locais para ajudá-los na investigação em andamento", segundo o comunicado. "Estendemos nossas mais sinceras condolências e condolências à família de Dale e a todos aqueles que estão de luto por sua perda."

A violência dos torcedores em eventos esportivos, especialmente entre torcedores rivais, é um problema antigo nos Estados Unidos. Entre os casos de maior repercussão está o de Bryan Stow, um paramédico e torcedor do San Francisco Giants, que foi espancado no estacionamento do Dodger Stadium, em 2011.

Dois torcedores do Los Angeles Dodgers deram um soco em Stow, que caiu no chão e sofreu graves ferimentos na cabeça. Ele recebeu cerca de US$ 14 milhões (R$ 67,8 milhões na cotação atual) quando um júri concluiu que houve negligência na segurança do torcedor. Os agressores receberam penas de prisão.