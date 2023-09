Barcelona renova com prodígio lateral Balde até 2028 e multa rescisória de R$ 5,2 bilhões

No time principal do Barcelona há três anos, mas até a temporada passada alternando na reserva de Jordi Alba, o jovem Alejandro Balde de somente 19 anos chegou a um acordo com o clube nesta quarta-feira e renovou seu contrato até 30 junho de 2028 com multa de 1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 5,2 bilhões).

Assim como Lionel Messi, Balde está no clube desde criança. Ele chegou ao Barcelona em 2011, quando tinha somente 11 anos e sempre foi considerado um garoto prodígio por sua força na marcação e explosão em atacar. O lateral tem muito velocidade e o clube fez questão de mostrar um vídeo com suas arrancadas para celebrar o novo acordo.

"O Barcelona e o jogador Alejandro Balde chegaram a acordo para o prolongamento do contrato até 30 de junho de 20298. A cláusula de rescisão está fixada em um bilhão de euros", informou o Barcelona em comunicado oficial.

O novo contrato será assinado nesta quinta-feira na Ciutat Esportiva Joan Gamper. O jogador estará ao lado do presidente Joan Laporta para o evento do novo acordo e ainda darão uma entrevista coletiva para explicar a negociação.

Balde estreou no Barcelona em um amistoso contra o Nàstic de Tarragona na pré-temporada de 2020-21. No mesmo ano, fez seu primeiro jogo na Liga dos Campeões. Com a ausência de Alba, atuou desde o início contra o Bayern de Munique. Jogou pouco no ano seguinte, mas se firmou de vez na temporada passada e desde então já defendeu o clube em 55 partidas, 42 como titular, distribuindo seis assistências.N