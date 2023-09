Perisic rompe ligamentos do joelho no treino e deve perder a temporada no Tottenham

Um dos destaques do Tottenham neste começo de temporada europeia, mesmo não sendo titular absoluto, o meia Perisic, de 35 anos, rompeu o ligamento do joelho direito em um treino e está praticamente fora da temporada. O jogador passará por cirurgia e vai ficar afastado dos campos entre seis e nove meses.

O experiente jogador vinha se revezando entre o time titular e reserva, e foi o responsável pela assistência no gol de Richarlison, no sábado, em virada épica do time diante do Sheffield United no Campeonato Inglês com dois gols nos acréscimos. O croata cobrou escanteio na cabeça do brasileiro.

"Confirmamos que Perisic sofreu uma lesão complexa no Ligamento Cruzado Anterior do joelho direito. O experiente jogador croata sofreu uma lesão durante um treino sem contato e será submetido a uma cirurgia", anunciou nesta quarta-feira o clube.

Apesar da possibilidade de a contusão abrir um pouco mais de espaços para Richarlison, caso o brasileiro queira repetir a temporada passada e aceite jogar como atacante aberto pela ponta, a primeira opção para a vaga no elenco é do jovem inglês da seleção sub-20 Bryan Gil, que também se recupera de lesão e ainda não tem condições de jogo. Por enquanto, Solomon vem atuando com mais frequência na posição.

A grave lesão é a mesma do zagueiro brasileiro Eder Militão, do Real Madrid, e já atingiu outros jogadores neste começo de temporada, como o goleiro Courtois. O tempo de recuperação é de no mínimo seis meses, mas muitas vezes os atletas ficam bem mais tempo para voltar.

Ex-clube do jogador, Inter de Milão usou as redes sociais para desejar uma "rápida recuperação", para Perisic. NO post do clube informando a lesão, a onda de solidariedade também foi grande, com muitos torcedores desejando que a volta seja antes da hora e com pronta reabilitação.