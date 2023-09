Vila Nova demite Marquinhos Santos após novo tropeço na luta pelo G-4 da Série B

O técnico Marquinhos Santos deixou o comando do Vila Nova nesta quarta-feira. O treinador não resistiu à derrota para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, na noite de terça-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e foi dispensado pela diretoria do clube goiano. O auxiliar Edilson Borges também deixou o time.

"O Vila Nova Futebol Clube comunica que o clube e Marquinhos Santos entraram em comum acordo e o treinador não comanda mais a equipe no restante da Série B. Além dele, o auxiliar técnico Edison Borges também deixa o clube. Agradecemos aos serviços prestados pelos profissionais e desejamos sucesso em suas carreiras", comunicou o Vila Nova.

Marquinhos Santos chegou ao Vila Nova no começo de agosto para substituir Claudinei Oliveira. Foram oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas. Além dos resultados, o desempenho do time nos últimos jogos também influenciou na decisão da diretoria.

A derrota para o Sampaio Corrêa, que briga contra o rebaixamento, foi de virada. Antes, também perdeu pontos em casa ao empatar por 1 a 1 com a Ponte Preta, outro adversário que está na parte inferior da tabela.

O Vila Nova teve um grande primeiro turno, terminando com a terceira melhor campanha, com 35 pontos, atrás apenas de Vitória (37) e Novorizontino (36). No segundo turno, porém, os números não são nada parecidos. Em dez jogos, conquistou 11 pontos, apenas a 13ª melhor campanha.

Com a derrota, o Vila Nova perdeu a chance de entrar provisoriamente no G-4 e aparece em sétimo lugar, com 46 pontos. O time ainda pode perder uma posição, além da diferença para o quarto colocado aumentar. O próximo adversário será a Chapecoense, no sábado (30), às 17h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO), pela 30ª rodada.