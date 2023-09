Bellingham decide nos acréscimos e Real Madrid vence em estreia na Liga dos Campeões

Maior campeão da história da Liga dos Campeões, o Real Madrid fez valer o peso da sua camisa nesta quarta-feira, em sua estreia na competição europeia. Após desperdiçar seguidas chances no ataque, o time espanhol contou com gol de Bellingham, seu principal reforço para a temporada, nos acréscimos do segundo tempo, para vencer o Union Berlin por 1 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

O triunfo foi obtido somente aos 48 minutos do segundo tempo, num lance de bate-rebate na área, muito distante do apuro técnico exibido pelo Real em outros tempos. O lance garantiu os primeiros três pontos do time espanhol no Grupo C, que tem ainda Napoli e Braga - os dois times se enfrentam ainda nesta quarta, em Portugal. Já o Union Berlin, estreante numa edição de Liga dos Campeões, continua com zero.

Em um Santiago Bernabéu lotado, Real e Union fizeram um primeiro tempo mais equilibrado do que o esperado. O estádio contava com apoio intenso de ambas as torcidas, uma vez que os seguidores do time alemão estava em bom número e faziam quase tanto barulho quanto os espanhóis.

O time da casa tomava a iniciativa e levava pouco mais de perigo. Rodrygo era uma das referências da equipe, enquanto Vinicius Júnior foi desfalque, por lesão. Outra aposta da equipe da casa eram as bolas alçadas na área buscando jogadas de cabeça de Joselu. Mas o Real também sofria com contra-ataques e bolas aéreas na área.

Em seu campo, o Union Berlin se defendia com até cinco homens na defesa, bloqueando praticamente todas as iniciativas do Real. O primeiro tempo acabou sem gols e com certa decepção das torcidas, que esperavam jogo com nível técnico mais elevado.

Esse cenário ficou para trás após o intervalo. No início do segundo tempo, o Real intensificou a postura ofensiva e quase abriu o placar com Rodrygo, em dois lances em sequência. No primeiro, aos 5, o brasileiro investiu pela direita, invadiu a área e encheu o pé, acertando o rosto do goleiro Frederik Ronnow. Na sequência da jogada, Rodrygo pegou de voleio quase na pequena área e carimbou a trave.

A trave voltou a impedir o gol dos anfitriões aos 17, desta vez com Joselu. A cada minuto, o Real ampliava a pressão sobre a defesa alemã. Aos 14, foi a vez de Modric arriscar de fora da área. Ronnow esticou para espalmar e salvar o Union Berlin.

O Real tentava pelos dois lados, em cruzamentos na área e finalizações de longe. A boa defesa alemã, a falta de pontaria do time da casa e a trave fizeram os espanhóis desperdiçarem uma série de oportunidades no ataque. Até que, aos 48, uma finalização de longe deu origem a um bate-rebate na área alemã. Bellingham foi mais rápido que os zagueiros e mandou para as redes.

COPENHAGUE CEDE EMPATE

Em outro jogo que começou mais cedo, nesta quarta, o Copenhague abriu 2 a 0 sobre o Galatasaray, fora de casa, pelo Grupo A. Mas não conseguiu sustentar a vantagem e saiu de campo com um empate por 2 a 2.

Os gols dos visitantes, um em cada tempo, foram marcados pelo norueguês Elyounoussi e pelo português Diogo Gonçalves. Na reta final da partida, o lateral Jelert, do time dinamarquês, foi expulso de campo. E comprometeu a solidez da equipe em campo. O brasileiro Tetê (ex-base do Grêmio), então, fez a diferença no jogo, com uma assistência e um gol nos últimos quatro minutos de jogo.

Com o empate, cada time somou um ponto na chave, que tem ainda o aguardado duelo Bayern de Munique x Manchester United nesta quarta.