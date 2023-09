Ponte Preta acende luz de alerta e perde Fábio Sanches diante do Mirassol pela Série B

Após a vitória de virada do Sampaio Corrêa diante do Vila Nova, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no duelo que abriu a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta voltou a acender o sinal de alerta contra a zona de rebaixamento. Afinal, perdeu uma posição, caindo para 15º, mas ainda seis pontos na frente da zona de rebaixamento.

Por isso, o clube campineiro está tendo uma rotina intensa de treinamentos visando a partida de sexta-feira contra o Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, às 19h. Afinal, a vitória é de suma importância para seguir longe da parte crítica da tabela.

O técnico Pintado, porém, não teve uma boa notícia na atividade desta quarta-feira. O zagueiro e capitão Fábio Sanches segue com dores musculares na coxa direita, após deixar a partida contra o Vila Nova ainda antes do intervalo, e entregue ao departamento médico, é mais uma baixa.

Ele se junta ao lateral-direito Luiz Felipe, suspenso por três cartões amarelos. Na zaga, é provável que Thomas Kayck comece jogando ao lado de Mateus Silva, mas Edson também é opção. Já na ponta, a dúvida está entre Weverton e Maílton.

O meia Souza, que também saiu do empate contra o Vila Nova, com um desconforto muscular, vem treinando normalmente e não preocupa a comissão técnica.