Marcelo Fernandes tenta ajustar defesa após Santos sofrer gols por 12 jogos seguidos

A vitória por 2 a 1 de virada diante do Bahia, com gol nos acréscimos, segunda-feira, trouxe um momentâneo alívio para o Santos no Brasileirão. Com tempo para armar a equipe que enfrenta o Vasco, daqui 11 dias, o técnico interino Marcelo Fernandes vai tentar ajustar o setor defensivo da equipe, que sofreu gols nos últimos 14 jogos.

O jogo com os vascaínos é mais um confronto direto na luta contra a queda. Depois de superar o Bahia e ficar somente um ponto de distância dos rivais (25 a 24) na luta para deixar a zona de rebaixamento, o treinador sabe que aumentam bastante as chances de triunfo em casa caso o time volte a passar ileso na defesa.

Em Salvador, apesar de o Bahia ter aberto o marcador em chute de longa distância, o esquema com três defensores deixou a meta de João Paulo bastante protegida. Foram poucas as chegadas do adversário. É possível que Joaquim, João Basso e Dodô sejam mantidos na defesa, dando liberdade para Lucas Lima, Soteldo, Jean Lucas e Marcos Leonardo busquem os gols na frente.

Marcelo Fernandes confia muito na linha ofensiva e acredita que o time, ao menos uma vez, pode marcar contra os vascaínos. Desta maneira, passar ileso atrás se faz necessário. A favor há a pouca efetividade do rival, que só anotou 20 vezes em 22 aparições.

A última vez que o Santos passou um jogo sem levar gols foi no dia 29 de julho, quando ficou no 0 a 0 com o Blooming na Vila Belmiro. Na oportunidade, em despedida da Copa Sul-Americana, o rival teve um jogador expulso na Vila Belmiro e pouco atacou. Depois desse jogo, foram 29 gols sofridos em 12 partidas, alta média de 2,41 por partida.