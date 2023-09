Palmeiras defende invencibilidade contra o Grêmio e quer reduzir distância para o Botafogo

A distância que já foi de 14 pontos entre Botafogo e Palmeiras pode cair para quatro nesta rodada do Brasileirão, a 24ª. É esse o objetivo do time alviverde, vice-líder da competição, na visita ao Grêmio em Porto Alegre nesta quinta-feira, às 21h30.

O Palmeiras cresceu com a série de resultados positivos nos últimos jogos - são cinco jogos sem perder, com quatro vitórias e um empate - e agora voltou a dividir as atenções da Libertadores com o Brasileirão. O pensamento é jogo a jogo, mas existe a confiança de que é possível manter o embalo e ultrapassar o Botafogo no futuro.

O Palmeiras não sofreu gols nos últimos oito jogos, o que permitiu ao time voltar a sonhar com a conquista de mais um título brasileiro. Atual campeã, a equipe diminuiu para somente sete pontos a distância para o Botafogo - 51 contra 44 - e a solidez defensiva é uma aposta do goleiro Weverton para a equipe voltar da casa do Grêmio nesta quinta-feira com um resultado positivo na missão de "fazer sombra" ao líder, que joga somente na sexta.

O time de Abel Ferreira não sofre gol há oito partidas consecutivas: Atlético-MG, Cruzeiro, Cuiabá, Deportivo Pereira-COL, Vasco, Deportivo Pereira-COL novamente, Corinthians e Goiás.

"Falamos no vestiário que, se não sofrermos gols, temos até o último minuto para fazer. Não queremos fazer no último lance, mas tem sido assim em alguns jogos. Sabemos o quanto a defesa tem um papel fundamental para se conquistar um campeonato", enfatizou Weverton. "Essa solidez defensiva é importante, traz segurança e equilíbrio para a equipe".

O Palmeiras vai usar sua força no jogo marcado para a Arena do Grêmio, com intenção de reduzir para somente quatro pontos a distância na frente. Os cariocas visitam o Corinthians e o pensamento palmeirense é de que o rival pode tropeçar pelo terceiro jogo seguido no Brasileirão - ainda têm o confronto direto.

A boa sequência de resultados diante dos gaúchos também serve para aumentar a confiança palmeirense. O time de Abel Ferreira não perde do Grêmio desde o segundo turno do Brasileirão de 2019. De lá para cá, foram cinco vitórias e dois empates. Considerando apenas os jogos no Sul, a invencibilidade é ainda maior. São sete anos sem ser derrotado pelo time gaúcho como visitante. O último revés foi em setembro de 2016.

"Será um jogo muito difícil, mais um desafio para nós. É um jogo importante para a classificação e para nos dar confiança no decorrer do ano", disse o lateral Mayke, que tem atuado como ala improvisado pela direita na vaga do ídolo Dudu, em recuperação de grave lesão no joelho.

Quarto colocado, com 40 pontos, o Grêmio também se permite sonhar ainda com o título. Mas seu objetivo a curto prazo é voltar à terceira colocação, tomada pelo Bragantino.