Brasil continua em 3º no ranking da Fifa e Argentina abre vantagem na liderança

A seleção brasileira masculina de futebol continua em terceiro lugar no ranking da Fifa atualizado nesta quinta-feira. O time comandado pelo técnico Fernando Diniz se aproximou da vice-líder França, mas manteve praticamente a mesma distância da Argentina. O rival sul-americano ampliou a vantagem no topo.

O Brasil passou de 1.828,27 pontos, em julho, data da atualização anterior, para os atuais 1.837,61. Neste intervalo, a seleção fez duas partidas, suas duas primeiras nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Goleou a Bolívia por 5 a 1, em Belém, e superou o Peru por 1 a 0, em Lima.

A seleção agora está na cola da França, que soma 1.840,76 pontos. A equipe francesa, vice-campeã mundial no ano passado, vem de derrota para a Alemanha em amistoso disputado neste mês. Já a Argentina subiu de 1.843,73 para 1.851,41, abrindo vantagem sobre os franceses. Assim como o Brasil, o time argentino venceu seus dois jogos na abertura das Eliminatórias.

A única mudança no Top 10 do ranking envolveu Portugal e Itália. Os portugueses ganharam uma posição, subiram para o oitavo lugar e derrubaram os italianos para o nono posto. A restrita lista tem ainda a Inglaterra na quarta colocação, sendo seguida por Bélgica, Croácia e Holanda. A Espanha fecha o Top 10.

Na relação das 20 melhores seleções do mundo, Marrocos (13º) desbancou a Suíça (14º), enquanto a Colômbia (16º) superou o Uruguai (17º). As equipes da Dinamarca (18º) e do Japão (19º) ganharam posições.

A atualização desta quinta leva em conta 159 jogos disputados desde 20 de julho, data da lista anterior. A seleção de Madagascar foi a que mais entrou em campo neste período, com quatro partidas. A próxima atualização está marcada para 26 de outubro.

Confira o Top 20 do ranking masculino da Fifa:

1º - Argentina, 1.851,41

2º - França, 1.840,76

3º - Brasil, 1.837,61

4º - Inglaterra, 1.794,34

5º - Bélgica, 1.792,64

6º - Croácia, 1.747,83

7º - Holanda, 1.743,15

8º - Portugal, 1.728,58

9º - Itália, 1.727,37

10º - Espanha, 1.710,72

11º - Estados Unidos, 1.678,71

12º - México, 1.661,46

13º - Marrocos, 1.658,32

14º - Suíça, 1.654,11

15º - Alemanha, 1.637,9

16º - Colômbia, 1.629,6

17º - Uruguai, 1.626,51

18º - Dinamarca, 1.606,84

19º - Japão, 1.605,2

20º - Senegal, 1.597,01