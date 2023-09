Joaquim festeja volta ao time titular do Santos com duas assistências: 'Estou aqui para ajudar'

Barrado por Diego Aguirre diante do Cruzeiro, com Júnior Caiçara começando aquele jogo na Vila Belmiro e depois dando lugar para Gabriel Inocêncio, Joaquim foi a grande novidade de Marcelo Fernandes, que substituiu o uruguaio, demitido justamente após aquela derrota por 3 a 0, e foi vital na virada por 2 a 1 diante do Bahia.

Autor de duas assistências para Marcos Leonardo e Furch em Salvador, o zagueiro que vem atuando como ala pela direita comemora a apresentação e adota o discurso de colaborar para o bem do Santos, evitando atritos. Nada de questionar a saída do time, ainda abrindo a zona de rebaixamento.

"Estou sempre à disposição para ajudar o Santos, da melhor forma possível. No último jogo consegui dar duas assistências que foram muito importantes para a vitória. Estou aqui para ajudar não importa a situação. Eu costumo sempre ir para a área para ajudar na bola aérea, mas foi a primeira vez que consegui dar duas assistências na mesma partida", afirmou Joaquim.

Contratado no começo da temporada, ele começou na reserva. Depois, começou a formar dupla titular de defesa com Messias, até ser improvisado como ala. Pelo time, já são 26 partidas disputadas e um gol anotado.

Apesar do bom momento dele e a reabilitação do time, que desencantou fora de casa após quatro meses, Joaquim prega respeito e atenção com o Vasco, rival do dia 1º de outubro, na Vila Belmiro, mas admite que apenas os três pontos servirão. "Sabemos da importância do jogo contra o Vasco. Vamos trabalhar muito durante a semana para focar ainda mais e conseguir a vitória que será muito importante para o clube."