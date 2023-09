Seleção da Alemanha acerta com técnico Julian Nagelsmann em contrato curto

Com dificuldades nos últimos anos, a seleção da Alemanha anunciou seu novo técnico nesta sexta-feira. Trata-se de Julian Nagelsmann, um dos mais novos a comandar a equipe. Ele assinou contrato curto, somente até o fim da Eurocopa de 2024, que será disputada na própria Alemanha, entre junho e julho do próximo ano.

Aos 36 anos, Nagelsmann é o mais jovem a liderar a seleção alemã desde Otto Nerz, que tinha 34 anos quando foi contratado para a mesma função, há quase 100 anos, em 1926. O novo treinador alemão já foi apontado como prodígio no futebol alemão, mas teve sua reputação abalada pela má passagem pelo Bayern de Munique, neste ano.

Nagelsmann vai substituir Hansi Flick, o primeiro técnico da Alemanha demitido na história da equipe - os demais deixaram o time por decisão própria ou optaram pela não renovação dos seus contratos. A federação decidiu pela saída de Flick neste mês, após uma série de resultados negativos. A gota d'água foi a goleada sofrida para o Japão por 4 a 1 em amistoso. O revés marcou uma série de três derrotas seguidas, sendo cinco jogos sem vitória.

"Nós temos uma Eurocopa em nosso país. Isso é algo muito especial, algo que só acontece em décadas. Fazer um grande torneio em casa é nossa prioridade. Estou assumindo este desafio. Seremos um grupo muito unido no ano que vem", declarou Nagelsmann.

Curiosamente, será a segunda que o treinador vai substituir Flick. Ao chegar ao Bayern de Munique, em 2021, sua tarefa também foi ocupar a vaga do técnico. Na ocasião, Flick deixava o time de Munique para comandar justamente a seleção alemã.

Em sua primeira temporada no comando do Bayern, Nagelsmann liderou o time rumo ao 10º título consecutivo do Campeonato Alemão. Mas não empolgou na Liga dos Campeões. Neste ano, porém, as oscilações do time tanto nas competições domésticas quanto no torneio europeu fizeram a direção do clube demitir o treinador, em março.

O novo técnico da seleção fará sua estreia no mês que vem, em dois amistosos com os Estados Unidos. Depois terá pela frente o México, ainda em solo americano. Em novembro, tem jogo marcado com a Áustria, em Viena, no dia 21.

Tetracampeã mundial, a Alemanha vem em baixa nos últimos anos, principalmente após a fraca apresentação na Copa do Mundo de 2018. Na Rússia, o time alemão caiu ainda na fase de grupos, na pior campanha de sua história num Mundial. Na Copa seguinte, no Catar, repetiu a dose. E, neste ano, o time vem acumulando tropeços.