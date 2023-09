Ana Sátila termina em 5º no Mundial de Canoagem Slalom e celebra vaga para Paris-2024

Ana Sátila conquistou nesta sexta-feira sua quarta vaga seguida para uma Olimpíada. Aos 27 anos, a atleta brasileira terminou na quinta colocação do Mundial de Canoagem Slalom, disputado em Londres, e está garantida para Paris-2024. Ela se garantiu no C1 e comemorou novo feito.

"Oi gente, acabei de disputar a final da canoagem feminino aqui em Londres e terminei na quinta posição. Claro que queria mais, trabalhei muito para estar no topo deste Campeonato Mundial, mas fiz meu melhor, tudo o que podia, fiquei contente com o resultado e estou muito feliz de ter conseguido a vaga olímpica para o Brasil. Queria agradecer a todos pela torcida e pelo apoio. Grande beijo", afirmou a atleta logo depois de deixar a água.

A vaga já havia vindo um pouco antes da decisão. Mesmo cometendo um erro na semifinal, ela garantiu a 10ª e última posição nas semifinais e garantiu o Páris em Paris. Na final do C1, em Lee Valley, cometeu uma penalidade de dois pontos que custou a briga pelo tricampeonato. Mas fechou com a quinta posição e ficou com a vaga nominal.

O tempo final da brasileira foi de 115s77. As atletas britânicas Mallory Franklin, com 108s05 e Kimberley Woods, com 108s47, levaram ouro e prata, respectivamente. O bronze terminou com a australiana Jessika Fox, com 108s94.

Além de Ana Sátila, sua irmã, Omira Estácia também pode buscar uma vaga para os Jogos Olímpicos neste sábado, na modalidade caiaque. Sem Sátila no K1 e com possibilidade da França abrir sua vaga a nova nação por já ser sede e estar garantida (classificam 15 países dos 16 semifinalistas), crescem as chances de mais uma atleta do País garantida.