São Paulo x Flamengo: o que dá para comprar com os R$ 70 milhões do título da Copa do Brasil?

São Paulo e Flamengo entram em campo neste domingo, no estádio do Morumbi, para decidir a Copa do Brasil. Além da busca pelo título, o jogo vale R$ 70 milhões para o campeão em premiação, que é a maior quantia paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por uma conquista. Oselecionou algumas opções para utilização do dinheiro que vai cair na conta do vencedor.

O time vencedor da Copa do Brasil deve usar o valor da premiação para melhorias no time ou no clube. Contudo, se a equipe quisesse, os R$ 70 milhões poderiam ser usados para comprar exemplares da TV mais cara do País, diárias em hotel estrelado, mansões ou até mesmo carros.

70 UNIDADES DA TV MAIS CARA DO BRASIL

Dar de presente para cada integrante do time a TV mais cara do Brasil. Se São Paulo e Flamengo quiserem, isso é possível com o prêmio da Copa do Brasil. O aparelho fabricado pela Samsung custa R$ 1 milhão e possui 110 polegadas, processador Micro IA 4K, conta com 20 redes de inteligência artificial, tecnologia de som em movimento, além do seu design com a tela infinita com apenas 2,5 cm de espessura.

95 DIÁRIAS NO EMPATHY SUITE PALMS CASINO RESORT

Mais de três meses hospedado no hotel mais caro do mundo. O prêmio pago pela conquista da Copa do Brasil banca 95 diárias na suíte mais cara do Empathy Suite Palms Casino Resort, em Las Vegas. O custo da hospedagem é de US$ 150 mil, equivalente a R$ 740 mil.

MANSÕES DE MESSI E TAYLOR SWIFT

Depois de cerca de dois meses morando em Miami, Lionel Messi definiu qual seria sua casa no início de setembro. De acordo com a imprensa americana, o astro argentino e sua família escolheram uma mansão de US$ 9,75 milhões, cerca de R$ 53 milhões, localizada em Bay Colony, em Fort Lauderdale, com um terreno de 1.600 metros quadrados, e a 15 minutos do estádio do Inter Miami.

Com o "troco" da compra, ainda seria possível comprar uma outra boa moradia nos Estados Unidos. Astro da música mundial, Taylor Swift é dona de nove mansões nos Estados Unidos. Uma delas, localizada em Beverly Hills, caberia no "combo" comprado com o dinheiro da Copa do Brasil. A moradia, que tem um estilo um pouco mais simples e conta com quatro quartos, é avaliada em US$ 2,65 milhões, algo em torno de R$ 13 milhões.

Apesar disso, nem mesmo o prêmio da Copa do Brasil compraria o duplex de Taylor Swift em Nova York. De acordo com a imprensa americana, a cantora é dona de um apartamento em Neighboring Tribeca Townhouse que está avaliada em US$ 18 milhões, cerca de R$ 89 milhões.

UM ROLLS-ROYCE SWEPTAIL OU MIL RENAULT KWID

Ter o único exemplar do quarto carro mais caro do mundo. Isso é possível com o prêmio da Copa do Brasil. O Rolls-Royce Sweptail custa US$ 12 milhões, cerca de R$ 60 milhões, e foi produzido com muito luxo pela fabricante britânica. O modelo remete aos carros produzidos durante os anos de 1920 e 1930 e tem apenas dois assentos.

Se preferir quantidade, o campeão da Copa do Brasil no domingo pode ir para o mercado de automóveis e comprar cerca de mil Renault Kwid. O prêmio de R$ 70 milhões faria ser possível comprar muitos exemplares do carro com o preço mais popular do País no momento.