São Paulo treina finalizações à exaustão para não desperdiçar chances contra o Flamengo

De direita, esquerda, em cabeçadas, após rebotes ou cruzamentos, em cobranças de falta... O São Paulo dedicou as atividades de sexta-feira para armar seu poderio ofensivo diante do Flamengo. Dorival Júnior trabalhou à exaustão as finalizações para que a equipe não desperdice oportunidades na final da Copa do Brasil, domingo, no Morumbi.

Mesmo com vantagem de 1 a 0 da excelente vitória no Maracanã, o treinador não quer saber de jogar com o regulamento e ficar aguardando na defesa para contragolpear. A ordem será atuar com ofensividade e ampliar a vantagem para "não deixar o Flamengo no jogo."

Antes de iniciar os trabalhos do dia no campo, Dorival Júnior passou um vídeo sobre os rivais ao elenco. Mostrou o que o time deve encarar no Morumbi e quais as artimanhas dos cariocas para uma busca por virada. Campeão no ano passado com o Flamengo, o treinador utiliza o que conhece do ex-clube visando deixar o São Paulo preparado em todas as frentes.

No gramado, a equipe foi, inicialmente, dividida em duas. O auxiliar Pedro Sotero ficou responsável por atenção especial ao posicionamento dos defensores em um dos campos. Tudo para parar o forte ataque carioca, como já fizera no Maracanã.

Em outro campo, os meias e atacantes estavam ao lado de Dorival Júnior e Alexandre Silvestre, seu filho e auxiliar, numa epopeia de chutes a gol. Foram diversas bolas nas redes e muitos elogios pelo aproveitamento preciso.

Os defensores se juntaram aos demais companheiros na reta final das atividades para mais trabalhos de finalizações. Desta vez com todo mundo na frente. As bolas paradas ofensivas também ganharam atenção especial.e mais finalizações.