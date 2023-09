Verstappen domina também o terceiro treino livre para o GP do Japão de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen ampliou seu domínio em Suzuka, nesta madrugada de sábado, ao liderar o terceiro treino livre para o GP do Japão de Fórmula 1. Com o tempo de 1min30s267, o piloto da Red Bull repetiu o desempenho de sexta-feira, quando foi o mais rápido nas duas primeiras sessões.

A McLaren surpreendeu ao colocar o australiano Oscar Piastri e britânico Lando Norris na segunda e terceira colocações, respectivamente. O mexicano Sergio Perez ficou com a quarta colocação.

A Ferrari ficou com a quinta colocação por intermédio do monegasco Charles Leclerc e com o espanhol Carlos Sainz, vencedor do último GP em Cingapura, na a sexta posição.

O britânico Lewis Hamilton, que usou boa parte do treino para testar a sua Mercedes em condições de corrida, terminou em sétimo, seguido pelo compatriota e companheiro de equipe George Russell.

Com mais um bom trabalho, o veterano espanhol Fernando Alonso colocou a Aston Martin em nono lugar, seguido pelo chinês Guanyu Zhou, da Alpha Romeo.

Os pilotos voltam à pista às 3 horas para a tomada de tempos oficial para a formação do grid e largada da 16ª etapa do Mundial de Fórmula 1. A corrida tem largada prevista para as 2 horas de domingo.

Confira o resultado do terceiro treino livre do GP do Japão de F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s267

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min30s507

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s555

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min31s004

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s022

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min31s137

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s159

8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min31s509

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s549

10º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), 1min31s668

11º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min31s699

12º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min31s880

13º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min31s924

14º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min31s951

15º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min31s979

16º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min32s002

17º - Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), 1min32s048

18º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min32s113

19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s154

20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s199