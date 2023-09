Com casa cheia, Atlético-MG enfrenta o Cuiabá para seguir em busca do G-6 do Brasileiro

O Atlético-MG quer seguir com sua recuperação no Campeonato Brasileiro e volta a campo neste sábado, no último jogo da 24ª rodada. Às 21h, atuará diante de sua torcida, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), diante do Cuiabá, que busca encerrar jejum de vitória. A expectativa é de que 40 mil torcedores estejam presentes à nova casa atleticana.

Na última rodada, o Atlético conseguiu um importante resultado, ao vencer o líder Botafogo, em casa, por 1 a 0. Com isso, alcançou três jogos sem derrota, já que antes venceu o Santos, por 2 a 0, também em casa, e empatou, por 1 a 1, com o Athletico-PR, fora. Como mandante, já são três vitórias consecutivas, que colocam o time em nono lugar com 34 pontos, seis a menos do que o Athletico, que fecha o G-6 com 40.

O técnico Felipão tem dois retornos importantes: o zagueiro Jemerson e o atacante Hulk, que estavam suspensos. Entretanto, apenas Hulk deve ser titular, que entrará no lugar de Alan Kardec para formar o ataque com Paulinho e Pavón. O setor defensivo seguirá com Bruno Fuchs e Maurício Lemos. O meia Zaracho também voltou no último jogo após lesão, mas deve ser mantido no banco de reservas por enquanto.

Apesar de reconhecer a dificuldade de alcançar o G-6, Felipão confirmou que esse é o objetivo ideal neste momento. "Vai ser muito difícil tirar sete ou oito pontos dos times do G-6, pois ficamos muito atrás por conta da sequência sem vitória que tivemos. Mas temos mais um jogo em casa, com lotação máxima, e o objetivo é nos classificarmos para a Libertadores. Vamos correr atrás disso."

O Cuiabá, que recentemente ficou seis jogos invicto, com cinco vitórias, agora atravessa um mau momento. São cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas. A boa notícia é que, após quatro reveses seguidos, pontuou na última rodada diante do América, no empate por 2 a 2, mesmo sofrendo 2 a 0. Com 29 pontos, está logo abaixo do Atlético-MG, em décimo lugar.

O visitante terá alguns problemas, começando à beira do gramado, já que o técnico António Oliveira está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante Filipe Augusto também não jogará pelo mesmo motivo. Assim, o auxiliar Bruno Lazaroni sente no banco e Denilson entra no meio-campo. O meia Jonathan Cafú também não joga após uma lesão no joelho e será substituído por Fernando Sobral ou Ceppelini.

Apesar de estar fora do duelo, António Oliveira pediu concentração máxima desde o início da partida. "No último jogo, de acordo com a classificação, perdemos dois pontos, mas de acordo com o duelo, em que saímos perdendo por 2 a 0, ganhamos um ponto. Pagamos caro por iniciar mal e precisamos estar atentos para corrigir isso nas próximas partidas."