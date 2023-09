Arrascaeta deve jogar a final da Copa do Brasil como 'trunfo' do Flamengo e pode bater recorde

Pilar do Flamengo no turbulento 2023, Giorgian de Arrascaeta deve estar de volta ao time titular do rubro-negro no segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo após se recuperar de lesão sofrida no fim de agosto, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Esperança de recuperação para o clube, o uruguaio também pode alcançar uma marca notória: a de jogador com mais títulos da competição, empatado com Zinho e Roger Machado.

O antigo meio-campista, hoje comentarista, e o ex-lateral esquerdo, atualmente treinador, têm ambos quatro conquistas do torneio. Zinho foi, inclusive, campeão com o Flamengo em 1990; depois, levantou a taça pelo Palmeiras (1998), Grêmio (2001) e Cruzeiro (2003). Roger, por sua vez, ganhou três vezes com o Grêmio (1994, 1997 e 2001) e uma vez pelo Fluminense (2007). Arrascaeta já tem em seu currículo duas conquistas com o Cruzeiro (2017 e 2018), e a mais recente com o Flamengo em 2022.

Além de qualidade que adiciona ao meio-campo da equipe carioca, carente de criação de jogadas quando ele está ausente, o uruguaio também carrega um histórico que deixa esperançosos os supersticiosos: ele nunca perdeu sequer um jogo de final de Copa do Brasil. O retrospecto é de quatro empates e uma vitória, mas, de fato, a tarefa com o Flamengo deve ser a mais difícil, já que precisa reverter uma desvantagem de 1 a 0 em pleno Morumbi.

Arrascaeta treinou normalmente com o grupo nas últimas atividades antes da decisão, bem como Luiz Araújo, outro que estava ganhando espaço com Jorge Sampaoli, mas que também se lesionou na partida contra o Internacional. A expectativa é de que ele forme o meio-campo com Pulgar, Victor Hugo e Gerson e abasteça o ataque, que tem Bruno Henrique, Gabigol e Pedro disputando duas vagas, com Luiz Araújo correndo por fora.

O único homem de armação disponível para o treinador no primeiro jogo era Éverton Ribeiro, que só entrou no segundo tempo. Dependendo das condições físicas de Arrascaeta, ele deve ser fundamental para uma possível substituição, caso ainda não aguente jogar os 90 minutos.

São Paulo e Flamengo entram em campo pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil neste domingo, 24, a partir das 16h no Morumbi. A partida será transmitida pela Globo na TV aberta, SporTV na fechada, Premiere no pay-per-view e Amazon Prime no streaming.