Lewandoswski marca duas vezes e Barcelona arranca virada heroica no Campeonato Espanhol

Em um jogo sensacional, o Barcelona arrancou uma virada histórica sobre o Celta, neste sábado, ao garantir a vitória de 3 a 2 depois de estar perdendo a partida por 2 a 0. Lewandowski marcou duas vezes (aos 35 e 39 do segundo tempo) e João Cancelo selou o triunfo aos 43 minutos.

Com o resultado, o time do técnico Xavi Hernandez chega aos 16 pontos e dorme na liderança do Campeonato Espanhol. O Girona, que também venceu na rodada, tem a mesma pontuação, mas fica em segundo lugar nos critérios de desempate.

Apesar de jogar em casa, o Barcelona foi surpreendido pelo Celta, que foi ao ataque e logo abriu o marcador. Depois de Aspas obrigar Ter Stegen a fazer uma bela defesa em um chute por cobertura, Larsen aproveitou uma chance no lance seguinte para movimentar o placar. Ele pegou uma sobra e, num arremate cruzado, fez 1 a 0 aos 18 minutos.

Uma boa chance desperdiçada por João Félix até deu a impressão de que a reação logo viria, mas o Barcelona esbarrou no bom sistema defensivo do Celta e teve dificuldade para construir as jogadas ofensivas. No fim do primeiro tempo, De La Torre mandou por cima do gol a chance de aumentar a vantagem.

Na volta do intervalo, o Barcelona se lançou de forma desorganizada ao ataque e acabou sofrendo o segundo gol. Aspas recebeu bom passe de Bamba e serviu Douvikas. Ele chutou no contrapé de Ter Stergen e fez 2 a 0 aos 30 minutos.

O Barcelona reagiu cinco minutos depois e conseguiu descontar com seu principal artilheiro. João Félix achou Lewandowski sem marcação e fez o passe. O centroavante tocou por elevação e recolocou o Barça no jogo: 2 a 1. Embalado pelo apoio da torcida, o time da casa cresceu e o empate aconteceu aos 39 minutos.

Em boa trama ofensiva, Raphinha serviu a João Cancelo. Ele foi rápido na jogada e tocou para trás. Lewandowski chegou batendo de primeira, estufou a rede, e decretou o empate de 2 a 2. O que parecia impossível aconteceu aos 43 minutos. Após boa jogada de Gavi, João Cancelo escorou de chapa para virar o jogo e garantir uma virada sensacional.

Mais duas partidas completaram a rodada deste sábado do Espanhol. Em um jogo de oito gols, o Girona venceu o Mallorca por 5 a 3 diante de seus torcedores. A partida foi praticamente definida no primeiro tempo, quando o time da casa foi para o vestiário com a vantagem de 4 a 1. Os visitantes até saíram na frente com Vedat Muriqi cobrando pênalti. No entanto, com gols de David Lopez, Dovbyk, Ivan Martin e Yangel Herrera, os mandantes viraram o confronto e foram para o intervalo com uma ampla vantagem.

No segundo tempo, o brasileiro Sávio aumentou o placar para 5 a 1. Já no final da etapa complementar, o Mallorca conseguiu balançar as redes rivais duas vezes com Prats definindo o placar de 5 a 3. No outro compromisso, Osasuña e Sevilla ficaram no empate de 0 a 0.